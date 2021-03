¡Amazon, a las grandes Ligas: transmitirá partidos de los Yankees!

El plan retrasado por la pandemia de Amazon.com Inc. para transmitir los juegos de los Yankees de Nueva York sera lanzado el próximo 18 de abril como parte de la creciente cartera de transmisiones deportivas del gigante en linea.

Las 21 transmisiones incluirán varios juegos de alto perfil, incluidos tres contra los Medias Rojas de Boston, dijo este miércoles Amazon. En 2019, la compañía se convirtió en copropietaria de la red de cable YES del equipo de béisbol, pero luego de que la pandemia de coronavirus redujera la temporada 2020 a solo 60 juegos, Amazon no tuvo oportunidad de transmitir ninguno de estos.



El acuerdo con los Yankees es parte del impulso de Amazon hacia los deportes en vivo. La semana pasada, la compañía obtuvo los derechos exclusivos de las transmisiones de jueves por la noche de la NFL, una novedad para una compañía de transmisión. Amazon paga alrededor de US$1.000 millones al ano por esos juegos.



Las transmisiones de los Yankees de Amazon tendran algunas limitaciones. Para tener acceso, los suscriptores de Amazon Prime deberan vivir en la region de los Yankees, que incluye Nueva York, Connecticut, el noreste de Pensilvania y algunas partes de Nueva Jersey. Los partidos, que seran producidos por YES Network, no son exclusivos.



Tambien se emitiran en PIX11 y otros canales de television. Los suscriptores de Prime podran ver la funcion "X-Ray" de Amazon, que proporciona estadisticas en vivo del juego, detalles del equipo y del jugador, e informacion jugada por jugada. Tambien veran un programa previo al juego de 15 minutos con talento al aire de YES Network.