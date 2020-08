Amazon le 'pelea' a Netflix: estrenos de películas y series en agosto

La cuarentena ha servido para que Amazon Prime Video empiece a llegar cada vez a más hogares en el mundo. El primero y más famoso sigue siendo Netflix, pero los estrenos de esta 'nueva' plataforma empiezan a llamar la atención.



Ahora, para este mes de agosto la empresa confirmó los estrenos y nuevas películas que habrá para Latinoamérica. Hay sorpresa por una producción histórica del cine.

Series:

Misfits - Tempordas de la 1 a la 5 - 1 de agosto



24 - Temporadas 1 a la 8 - 1 de agosto



Bandish Bandits - Nueva serie - 3 de agosto



Pan y Circo - Nueva serie - 7 de agosto



World's Toghest Race - Nueva serie - 14 de agosto



Fear The Walking Dead - Temporada 5 - 15 de agosto

​Inés del alma mía

Películas:

Rocky - 1 de agosto



Rocky II - 1 de agosto



Rocky III - 1 de agosto



Rocky IV - 1 de agosto



Rocky V - 1 de agosto



Interestellar - 1 de agosto



La Monja - 4 de agosto



Arkansas - 5 de agosto



1917 - 10 de agosto



Torrente - Saga completa - 14 de agosto



Cisne Negro - 14 de agosto



Walk the Line - 14 de agosto



Our Chemical Hearts - Original de Amazon - 21 de agosto



Dark Waters - 24 de agosto



Get Ducked - 28 de agosto



Prime Rewind: Inside The Boys - Original de Amazon - 28 de agosto