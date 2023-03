Alonso, sorprendido con Aston Martin: ‘Ha sido un salto muy grande’

Aston Martin ha sido el equipo revelación de la Fórmula 1 en estas dos primeras carreras de la temporada. Y es que tras un 2022 lleno de problemas, la escudería británica se recompuso y ahora están luchando por los puestos de arriba.



Este salto cualitativo ha sorprendido no solo a muchos ajenos de la escudería sino también a gente dentro de la escuadra como lo es el español Fernando Alonso quien no recuerda un salto tan grande de una escudería sin un cambio de normativa de por medio.



"Recuerdo que Ferrari en 2021 no estaba bien y el año pasado lucharon por el Mundial, además de ganar dos de las primeras tres carreras. Dieron un gran paso al frente, y lo mismo ocurrió con Brawn GP en 2009”, comentó destacando los cambios más radicales en los cambios de normativa reciente.

“Eso sí, sin cambios de regulaciones, el salto de Aston Martin es el más grande. El resto fueron con un cambio de normativa. Con el mismo reglamento y un techo presupuestario, es muy difícil hacer algo así, pero tenemos a gente muy talentosa en el equipo. Ha sido un buen comienzo, y esperemos que solo sea el principio", agregó en declaraciones para Motorsport Week.



Por su parte, Alonso aseguró que Aston Martin deberá ajustar algunas cosas para la carrera en Australia: “Tenemos a Stoffel (Vandoorne) y Felipe (Drugovich) en el simulador e intentamos estar alineados con lo que queremos del coche. Siempre es fácil perderse en el rendimiento del monoplaza, o incluso en el desarrollo cuando los pilotos de simulador piden cosas que no quiere el oficial, quien al final es el que pilota en el circuito. Hemos trabajado en ello y estoy contento por cómo va todo, y aún quedan más cosas por llegar".



Cabe señalar que Alonso con Aston Martin ha obtenidos dos terceros puestos en las dos primeras carreras del año disputadas en Bahréin y Arabia Saudita.