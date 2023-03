Alonso defendió a Aston Martin tras acusaciones sobre supuesto plagio

Fernando Alonso ya está en Yeda donde el próximo domingo correrá con su Aston Martin en el Gran Premio de Arabia Saudita, una carrera en donde quiere mantener el impulso luego de su podio en el Gran Premio de Bahréin.



No obstante, este jueves se detuvo para habar con la prensa y allí se refirió a las acusaciones de presunto plagio que hizo Red Bull tras la primera carrera del año y aseguró que no entiende para nada lo dicho por varias personas del equipo austriaco.



“Nos centramos en nosotros mismos, hay cosas muy obvias diferentes en el coche. El esfuerzo del equipo ha sido tremendo para construir un coche único. No presto mucha atención, pero además no es cierto porque el coche es muy diferente”, comentó de inicio el piloto español.

“Visualmente son diferentes. Y una muestra de ellos es que Mercedes dijo que el 50% de su coche lo teníamos nosotros; y Red Bull dice también que el 50% de su coche lo tenemos nosotros. No puede haber dos conceptos más diferentes, así que ninguna de las dos teorías es verdad. Además todos los coches se parecen, el Ferrari, Haas y Alfa Romeo se parecen mucho”, complementó.



Por su parte señaló que Yeda será una prueba de fuego para Aston Martin: “Llegamos a un circuito de características tan diferentes que tenemos la curiosidad de saber si seremos competitivos aquí. Los puntos débiles del coche, si tenía alguno en Bahréin, era la curva rápida y la velocidad punta. Que es todo lo que necesitas en Yeda. Quizás aquí nos llevamos una sorpresa negativa”.



Finalmente, aseguró que de ir bien en Yeda y en Melbourne (la próxima carrera en el calendario) hay posibilidades de pelear durante toda la temporada: “Si fuese bien aquí y en Australia, tres circuitos que se complementan, tendríamos una foto muy buena de lo que puede ser el año. Ojalá que sea así”.