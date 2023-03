Alonso se ilusiona con su triunfo 33: ‘Llegamos con confianza’

Fernando Alonso quiere seguir con su hasta ahora gran temporada en la Fórmula 1. El piloto español ha sido el único piloto, exceptuando los Red Bull, que se ha subido al podio.



No obstante, el asturiano no se conforma y quiere ir por más por lo que apunta a la victoria en el circuito de Melbourne en Australia donde quiere obtener su anhelada victoria 33.



"El 33. estas cosas pasan ahora en redes sociales. Ojalá poder conseguir la victoria 33 y poder ir a por la 34", comentó Alonso en la rueda de prensa previa al Gran Premio en suelo australiano.

Por su parte, se refirió a la emoción que sus podios y el buen rendimiento del Aston Martin ha generado en España: "Es una locura ver cómo España está ahora entusiasmada con la Fórmula 1 por todo lo que está sucediendo. Han disfrutado estos primeros dos podios y en Barcelona será un ambiente enorme otra vez".



Además, Alonso espera un rendimiento parecido en Australia al mostrado en Yeda: "Estamos muy contentos con el rendimiento del coche, es mejor de lo esperado, especialmente en Yeda. Fue una buena sorpresa. Llegamos con un buen nivel de confianza. Veremos si podemos mantener este ritmo".



No obstante, aseguró que espera que para Bakú o Imola, el equipo de un salto adelante para pelearle a Red Bull por algunas victorias: "En Bakú o Imola veremos dónde estamos realmente, porque el equipo está cambiando algunas piezas del coche y pueden alterar la competitividad".



Finalmente, Alonso, quien fue sancionado en Arabia Saudita por no estar bien colocado en el cajón de parrilla, se refirió a la decisión de la FIA de ensanchar los cajones unos 20 centímetros.



"En dos carreras hemos tenido dos penalizaciones y es extraño. Cuando nos colocamos estamos concentrados en la línea amarilla (la que marca la posición de las ruedas) y no miras tanto al lateral. Supongo que los 20 centímetros ayudarán", concluyó.