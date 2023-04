Alonso, ya espera por Bakú: ‘Será un desafío muy grande’

Luego de un parón de cuatro semanas regresa la Fórmula 1 a la acción y lo harán en el Gran Premio de Azerbaiyán que se disputará en las calles de Bakú en donde varios pilotos entre ellos Fernando Alonso intentarán aprovechar algún error de Red Bull para lograr el triunfo.



Ante esto, el piloto español ha hablado sobre lo que espera de la carrera y confirmó que su Aston Martin tendrá mejoras de cara a esta válida.

“Somos optimistas, en el equipo hay un buen ambiente ahora y tenemos ganas de ver cómo salen las cosas aquí. Nuestro coche se ha comportado muy bien en curva lenta y aquí hay mucha curva lenta, somos optimistas en el rendimiento. Además tenemos el alerón trasero un poco más pequeño, de baja carga aerodinámica, así que a ver si podemos igualar un poco su velocidad en las rectas que ha sido nuestro punto débil”, mencionó el piloto asturiano.



Por su parte, se refirió a la gran novedad para esta carrera que será el nuevo formato para las carreras esprint (Bakú albergará la primera de la temporada).



“Será un desafío muy grande, sobre todo para nosotros los pilotos, el sábado. El viernes no cambia mucho porque estábamos acostumbrados a tener un entrenamiento e ir directos a la clasificación. Pero el sábado nos subimos al coche y ya estás en la Q1. Es lo mismo para todos, se iguala y haces lo mejor posible tu trabajo”, comentó.



Además, dijo que el desvincular la sprint con la parrilla del domingo permitirá tomar riesgos en esa competencia: “Se puede arriesgar un poco más porque íbamos con un ojo mirando al domingo. Ahora tenemos la libertad de arriesgar más el sábado, pero hasta que no pase el fin de semana es difícil imaginar cómo va a ser todo. Puede ser caótico con banderas rojas y coches de seguridad”.



Finalmente, destacó que el objetivo principal para Bakú será mantener el nivel que se ha mostrado en este 2023: “Veníamos de un buen momento, de tres podios consecutivos. Para un mes no hace gracia, pero hemos recargado pilas y preparamos este fin de semana tan complejo de la mejor manera posible”.