Alocución presidencial por violentas protestas: ¿qué dijo Iván Duque?

El presidente Iván Duque habló a los colombianos en el marco de las violentas protestas de los últimos días.

"El Gobierno de Colombia no tolera hoy, como no lo ha hecho en el pasado, ningún tipo de violencia y con mayor vehemencia rechaza la violencia que se escuda en justificaciones políticas. En nuestra democracia se puede alzar la voz pero no se puede empuñar un arma para acallarla", dijo el Presidente.



"Las autoridades deben actuar para proteger la vida, honra, bienes, derechos y libertades de los ciudadanos, respetando los derechos humanos, la Constitución y la ley. En este propósito debemos actuar juntos, el Gobierno Nacional y los gobiernos locales", añadió.



Ante los posibles desmanes, el presidente Duque dijo: "Como corresponde en el Estado de Derecho impulsaremos todas las investigaciones internas y con los organismos de control, pero debemos ser claros: a quienes trabajan por la seguridad de los colombianos todo el respaldo y al mismo tiempo toda la exigencia".



"Mi deber es el de convocar para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga verdad, justicia, reparación y no repetición", comentó.





"Mi deber es el de convocar para rechazar la violencia, promover y acelerar el Plan Nacional de Vacunación, alcanzar la reactivación, proteger a los vulnerables, mantener sólidas las finanzas públicas y edificar un país que tenga verdad, justicia, reparación y no repetición" — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 4, 2021





El mandatario lamentó los últimos incidente registrados en distintos medios: "Hemos visto a unos pocos desadaptados pegados al vandalismo, al terrorismo y a la violencia. Ellos con su violencia han pretendido desabastecer ciudades, dejar sin trabajo a miles de personas, destruir el sistema de transporte y amenazar la salud y la vida”.



Y concluyo: "En los últimos días hemos visto distintas caras de nuestra sociedad, hemos visto a quienes pacíficamente expresan su descontento, y también hemos visto a quienes expresan su optimismo y ganas de salir adelante generando empleo, trabajando con amor”.