Aliste el bolsillo: estos son los conciertos en Colombia para 2023

2022 fue un año muy grande para Colombia a nivel de eventos, festivales y actos musicales. Y es que durante el año pasado hubo una gran cantidad de artistas y agrupaciones que sorprendieron a todos los públicos.



Algunos de los más destacados que estuvieron en 2022 fueron Bad Bunny, Guns N’ Roses, Morat, Juanes, Harry Styles, Dua Lipa entre otros.



Sin embargo, este 2023 pinta también a tener la misma repercusión o mayor que se presentarán en los escenarios más importantes del país como El Campín, el Movistar Arena entre otros.

Conciertos confirmados para 2023 hasta el momento



Bogotá



Enero



21 y 22 de enero: Just B en el teatro Teatro ECCI.



22 de enero: Therion en el Royal Center.



25 de enero: NCT 127 en el Movistar Arena.



Febrero



16 de febrero: Opeth en el teatro Royal Plaza.



24 de febrero: ‘Tosca’ en el teatro Julio Mario Santo Domingo.



25 de febrero: Mötley Crüe y Def Leppard en el parque Simón Bolívar.



28 de febrero: Big Time Rush en el Chamorro City Hall.



Marzo



1 de marzo: Joaquín Sabina en el Movistar Arena.



4 de marzo: Miguel Mateos en el Movistar Arena.



7 de marzo: Romeo Santos en el Movistar Arena.



8 de marzo: Lauren Jauregui en el Royal Center.



11 de marzo: Los Tigres del Norte, Los rayos de México, Jhonny Rivera, Eden Muñoz, Alzate, Jhon Alex Castaño, Paola Jara, Francy y Joaquín Guiller en el Festival Pa' Gozar y Cantar en el estadio El Campín.



12 de marzo: Imagine Dragons en el Coliseo Live.



14 de marzo: Paramore en el Movistar Arena.



17 de marzo: Alejandro Fernández en el Movistar Arena.



19 de marzo: Vicentico en el Movistar Arena.



23, 24, 25 y 26 de marzo: Festival Estéreo Picnic 2023 en el campo de golf Briceño 18.



24 de marzo: Natalia Jiménez en el Movistar Arena



Abril



13 de abril: Alejandro Sanz en el Coliseo Live.



15 de abril: Hombres G en el Movistar Arena.



15 de abril: Kiss, Scorpions, Helloween, Deep Purple y Saxon en el Monsters of Rock en el estadio El Campín.



19 de abril: Stratovarius, Accept y Grave Digger en el Bogotá Metal Fest en el Royal Center.



21 de abril: Santiago Cruz en el Movistar Arena.



22 de abril: Aterciopelados en el Palacio de los Deportes.



22 de abril: Apocalyptica en el Teatro Jorge Eliécer Gaitán.



Mayo



13 de mayo: Fonseca en el Movistar Arena.



14 de mayo: Kany García en el Movistar Arena.



20 de mayo: Fito Páez en el Movistar Arena.



Octubre



4 de octubre: The Weeknd en el estadio El Campín



Otras zonas del país



20 de enero: Grupo Niche en el Estadio Arturo Cumplido, Sincelejo.



18 de febrero: Wisin y Yandel, Juan Luis Guerra, Ryan Castro, Peter Manjarrés, Maelo Ruiz y Diego Daza en el Metro Concierto de Conciertos en el estadio Olímpico Romelio Martínez de Barranquilla.



4 de marzo: Andrés Cepeda en el Teatro de la Universidad de Medellín.



11 de marzo: Macaco en el 20 Mission en el Poblado, Medellín.



23 de marzo: Natalia Jiménez en el Teatro de la Universidad de Medellín.