Alerta global por Ómicron: se disparan los contagios en el mundo

La variante ómicron del coronavirus está provocando cifras de contagios diarios que no se habían visto en dos años, próximas al millón de casos globales al día, aunque la Organización Mundial de la Salud (OMS) mantiene la esperanza de acabar la "fase aguda" de la pandemia en el año que comienza.

"Sigo siendo optimista y creo que 2022 puede ser el año en el que no sólo acabemos con la fase aguda de la pandemia, sino que también construyamos el camino a una mejor seguridad sanitaria", destacó hoy el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en rueda de prensa. Del 22 al 26 de diciembre se rompió la barrera de los 900.000 casos diarios de COVID-19, superando el anterior récord alcanzado en abril (894.000), mientras la variante ómicron, más contagiosa que la delta, va convirtiéndose en la dominante en muchos países.



Sin embargo, el número de fallecidos globales se mantiene en la actual ola entre los 4.000 y los 8.000 por día, unas cifras que no han subido con el surgimiento de la nueva variante y que son similares a las de los últimos tres meses.

SUDÁFRICA INSUFLA OPTIMISMO

Otra cifra que invita a cierta esperanza es el hecho de que la semana pasada los casos en Sudáfrica, el país donde primero se detectó la variante ómicron, bajaron en torno a un 30 %, de acuerdo con los datos del último informe epidemiológico de la OMS. "Confiamos en que los casos bajen en otros países como lo han hecho en Sudáfrica", destacó al respecto el director de Emergencias Sanitarias de la OMS, Mike Ryan, quien también se mostró optimista de cara a los próximos meses, a condición de que prosiga la carrera por una distribución más igualitaria de las vacunas.



"Es difícil que el virus se elimine completamente, pero posiblemente cambiará a una pauta de trasmisión de nivel más bajo, que cause brotes ocasionales en poblaciones no vacunadas", vaticinó el experto irlandés. "Confiemos en que ese sea el final, pero ciertamente aún no estamos allí y quedan aún obstáculos que esperamos superar logrando igualdad en el reparto de vacunas", añadió.



Aunque los casos de coronavirus se han disparado a cifras récord en lugares como Estados Unidos o Europa Occidental, en muchos países no están aumentando al mismo ritmo las hospitalizaciones y las autoridades sanitarias debaten si acortar a unos cinco días el periodo de cuarentena de los positivos COVID leves o asintomáticos.

ACORTAR EL AISLAMIENTO

Una posibilidad que consideraron plausible hoy expertos de la OMS, quienes señalaron que cada país debe actuar en función de su situación epidemiológica. "La OMS recomienda cuarentenas de positivos COVID de 14 días, aunque este periodo puede acortarse ante diversas situaciones", subrayó el epidemiólogo de la OMS Abdi Mahamud. "La prioridad es contener la transmisión, pero hay que buscar un equilibrio para que no afecte especialmente a las sociedades y economías", añadió.



Ryan dijo que los primeros estudios parecen indicar que el periodo de incubación de COVID-19, que como promedio es de entre cinco y siete días, podría bajar con la variante ómicron, lo que también facilitaría acortar las cuarentenas. En la parte negativa, la OMS alertó de que los tratamientos con anticuerpos monoclonales, hasta ahora recomendados en pacientes de COVID-19 graves o en riesgo de hospitalización, se muestran menos efectivos para neutralizar la variante ómicron del coronavirus.



En su nuevo informe epidemiológico semanal, la OMS indicó que siguen mostrándose efectivos en pacientes graves los otros dos tratamientos recomendados por el organismo contra la enfermedad, con corticoesteroides y con antagonistas de los receptores de interleucina 6.





EFE