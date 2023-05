Alejandro Fernández se sinceró y habló sobre su pelea con Luis Miguel

En 2015, se comenzó a rumorar sobre una posible gira entre Alejandro Fernández y Luis Miguel que pretendía a ser una de las giras más importantes de la música en español.



Sin embargo, en 2016, las negociaciones estaban por cerrarse y se conoció que el tour iba a recorrer varias ciudades de Estados Unidos, Centroamérica y Sudamérica, pero la gira nunca llegó.



Luego se supo que Alejandro emprendió acciones legales contra el ‘Sol de México’, pues este había recibido un anticipo legal de cinco millones de dólares.

Pues bien, siete años después de la gira que nunca llegó, Fernández rompió el silencio y aseguró que él ganó la pelea legal con Luis Miguel.



“Si hubo un tema legal, en donde yo salí ganando, la verdad porque tenía las de ganar”, mencionó para TV Azteca y luego agregó: Y dos, no me despierto para ver que chingados hace Luis Miguel o qué pensará “.



No obstante, pese al conflicto legal, Alejandro Fernández no tiene más que buenos deseos para Luis Miguel y le deseó éxito en su próxima gira que pasará por varias ciudades de Latinoamérica.



“Le deseo lo mejor, que le vaya muy bien. Que le vaya muy bien si va hacer esta gira con alguien más, que Dios me lo bendiga y que la puedan hacer”, señaló el hijo de Vicente Fernández.