Alcaraz dejó claro contra quién peleará el número uno en este año

Tras su coronación este domingo en el ATP 250 de Buenos Aires, Carlos Alcaraz ya piensa en quiénes serán sus rivales para pelear el número uno del ranking ATP en esta temporada.



Alcaraz, que venció a Cameron Norrie en la final del torneo sudamericano, fue consultado sobre este tema tras su triunfo en Argentina en donde mencionó que vivió una gran semana en este campeonato.



“Espero un año bonito, con la idea de defender algún título, disfrutar los torneos y luchar por el uno con Djokovic y Tsitsipas, que son los que están más cerca”, mencionó el español.

No obstante, no descartó que otros tenistas se añaden a la lucha por la punta del ranking.



"Hay un abanico muy amplio de posibilidades, de jugadores que pueden luchar por un Grand Slam y por el número 1. No quiero dejar a ninguno afuera, pero hay 7 u 8 jugadores con nivel para estar en lo más alto”, indicó.



Por su parte, dijo que a sus 19 años no es tan importante estar en lo más alto del tenis mundial: “No intento meterme esa presión de ser el más joven en algo, de tener que ganar torneos, de ser el 1, la expectativa que tiene la gente sobre mí. Yo voy a la pista a disfrutar y a pasarlo bien y a tratar de mejorar”.



Cabe resaltar que Alcaraz seguirá en Sudamérica en estos próximos días ya que disputará en ATP 500 de Río de Janeiro que comenzará este lunes.