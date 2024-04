Pico y placa en Bogotá los sábados: esto se sabe de la posible medida

El pico y placa en Bogotá es una de las normas obligatorias que contribuyen a reducir los niveles de congestión vial que se presentan en las principales avenidas de la ciudad. Sin embargo, esta medida solamente aplica para vehículos particulares de lunes a viernes, por lo que sábados, domingos y festivos, los ciudadanos pueden salir con sus automotores en cualquier momento del día.



Uno de los puntos con mayor flujo vehicular durante los sábados, según explicó el alcalde Carlos Fernando Galán en entrevista con El Tiempo, son los corredores viales de ingreso y salida a la capital del país, generando múltiples retrasos a los conductores.

Ante esto, una de las medidas que se han adoptado en días de feriados es el pico y placa regional, el cual según Galán “funciona bastante bien” y debido a esto es “una de las fórmulas que se están estudiando” imponer para los días sábados.



“Aquí lo importante es entender que vienen retos en movilidad, retos complejos. Lo dije durante la campaña, insisto, Bogotá está en obra y va a estar cada vez más en obra. Tenemos que hacer sacrificios”, comentó el mandatario.



Galán dejó claro que la restricción de los sábados “con algunos horarios” se encuentran en fase de estudio y análisis por parte de la Secretaría de Movilidad y por ahora, no se realizarán anuncios de modificaciones al pico y placa “hasta que no haya un resultado concreto”.



Ante la posibilidad de aplicar un pico y placa los días sábados, el exsecretario de Movilidad, Juan Pablo Bocarejo comentó a El Tiempo que esta nueva medida serviría porque “los viajes son muy largos los sábados” y lo que haría la norma sería reducir estos tiempos.



Por ahora, no hay anuncio oficial y se espera que en las próximas semanas se den a conocer los resultados que determinarán si existirán cambios a la medida de pico y placa que se aplica con las decisiones de la anterior administración.