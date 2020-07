¿Ajiaco, comida callejera? Polémica en redes por encuesta de Netflix 

Otra nueva polémica se formó en redes sociales, esta vez fue a cargo de la cuenta en Latinoamérica de Netflix y tuvo que ver sobre la gastronomía colombiana.

​

La serie 'Street Food' se encarga de mostrar la comida callejera más destacada de algunos países latinoamericanos. Son seis capítulos en los que destacadas chefs muestran las delicias de: Oaxaca, México; Salvador, Brasil; Buenos Aires, Argentina; Lima, Perú; Bogotá, Colombia, y La Paz, Bolivia.

Este campeonato me hace agua la boca. 😍 Juntos veremos cuál es la comida callejera más deliciosa de Latinoamérica. Bienvenidos al Campeonato Street Food Latinoamérica. ¡A votar! 🏆 pic.twitter.com/amTCbunu8T — Netflix Latinoamérica (@NetflixLAT) July 21, 2020

La polémica surgió cuando la cuenta publicó en Twitter una encuesta para elegir la mejor comida callejera de Latinoamérica. La primera llave es Choripán (Argentina) vs el Acarajé (Brasil), le sigue Tlayuda (´México) vs Relleno de Papa (Bolivia) y finaliza el duelo que causó revuelo, Ajiaco (Colombia) y Ceviche (Perú).

​

Las reacciones no se hicieron esperar y gran parte del publico colombiano manifestó que el Ajiaco no es una comida callejera, debido al tamaño que tiene y su venta en establecimientos como tal. Incluso se animaron a proponer otros alimentos que entrarían en dicha agrupación como las empanadas, la arepa de huevo, etc.

​

Otros más defendieron la serie argumentando que el capítulo 5, el cual habla de Colombia como tal, muestra a varias mujeres que venden diferentes platos tradicionales en la plaza La Perseverancia en Bogotá y de allí es que viene la propuesta.

​

¿Usted que opina?