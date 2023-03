Aida Merlano y sus primeras declaraciones tras su deportación

Horas después de su deportación desde Venezuela, Aida Merlano aterrizó en suelo colombiano donde fue recibida por Migración Colombia y varios entes de seguridad nacional e internacional.



La excongresista tras esto fue rápidamente trasladada a las instalaciones de la Dijín tras ser formalizada su captura y allí aprovechó para dar sus primeras declaraciones tras llegar a Colombia.



Durante sus palabras mencionó que "fui víctima de un clan político mafioso de la Costa Caribe" y que no ejercerá resistencia a la justicia por los delitos que cometió y por los que se le imputó.

Por su parte, aseguró que espera afrontar sus delitos propios, pero que no pretende pagar por los delitos de otros: "Yo tengo como prioridad hacerles frente a todos los procesos que cursan en mi contra, darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí, y para defenderme de los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente".



De igual manera, dejó en claro que escapó del país ya que no de hacerlo seguramente iba a terminar asesinada y que también lo hizo para preparar de buena manera sus pruebas.



“Me fui del país porque temía por mi vida. Regresé luego de tener pruebas”, dijo la exfuncionaria.



Además, le pidió a Gustavo Petro que garantice la vida de sus familiares y de ella misma: "También pedirle por mi integridad, porque temo por mi vida, temo ser víctima de un atentado, y esta vez logren cometer su cometido, como cuando lo intentaron a hacer el día que intentaron asesinarme luego de ser violada. Logré salir sana y salva, y me resguardé en el gobierno del presidente Nicolás Maduro"



Cabe señalar que Aida Merlano será trasladada a la cárcel del Buen Pastor según confirmó el INPEC recientemente.