Agencia Antidopaje entró en investigación en caso de ‘Supermán’ López

Miguel Ángel López está pasando por una de sus mejores temporadas de su carrera. El colombiano, pese a no estar en el World Tour, goza de un buen momento con el Team Medellín, equipo al que ha puesto en lo más alto de los equipos continentales gracias a sus victorias y buenos papeles en varias carreras.



Sin embargo, la investigación sobre el caso Maynar en la que Supermán ha sido vinculado y que derivó en su despido del Astana, sigue su curso y algunas novedades importantes para esclarecer los hechos y así encontrar a los verdaderos culpables en la presunta red de dopaje que se continúa investigando.

Pues bien, de acuerdo al medio ‘El Periódico’, de España, la jueza que se mantiene al frente del caso del doctor Marcos Maynar, permitió la entrada de la Agencia Estatal Antidopaje española para que tengan acceso a los documentos de la investigación y comience a acusar a los implicados.



López, que no está imputado en el caso, fue relacionado en las últimas declaraciones de Maynar en donde reconoció que “le recomendó al corredor el uso de Actovegin, conocido como la ‘EPO de los pobres’, y que hace que el músculo cardiaco tenga menos esfuerzo.



No obstante, esta sustancia no está en la lista de doping, por lo cual estas declaraciones probarían finalmente que el corredor no estaría relacionado a esa presunta red de dopaje.



Vale resaltar que López hace unos meses, aseguró que no hay pruebas para vincularlo con la red de dopaje y que se está trabajando para limpiar su buen nombre.



“Su presunta vinculación con el doctor Marcos Maynar, investigado en la operación Ilex por los juzgados españoles por una supuesta trama de distribución de medicamentos dedicados al dopaje, pierde fuerza al no aparecer como investigado en las actuaciones judiciales. Quien si está investigado es Vicente Belda García masajista del equipo Astana y supuesto receptor de los medicamentos del doctor Maynar López”, había sido el comunicado del nacido en Pesca.



Cabe señalar que en los próximos meses se espere que la investigación concluya y se comience con la imputación a los responsables del hecho.