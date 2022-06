Aerolínea ofrece a Marbelle planes de viaje tras victoria de Petro

La artista Marbelle anunció en sus redes sociales que se iría del país si ganaba Gustavo Petro las elecciones presidenciales del pasado domingo, lo que finalmente ocurrió. Y las redes sociales le recordaron de inmediato su promesa y la invitaron a cumplirla.

La cantante ha respondido en sus historias de Instagram con evidente rabia a la situación: “Si a mí me da la perra hijue**** gana me quedo aquí, porque mi cuerpo es mío para yo moverme, mis piernas son mías, mi cabeza es mía, todo es mío. Así que yo me voy cuando yo quiera”, declaró.



Pero la situación ha sido vista por la aerolínea colombiana Viva Air, que se ha sumado a las dinámicas de las redes con una curiosa invitación para la artista.



“¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos internacionales visitar primero? Lima, Miami, Buenos Aires, São Paulo, Punta Cana, Ciudad de México, Orlando, Cusco, Cancún. Todos a súper bajo costo en vivaair.com”, dijo en sus redes sociales.



¿Será que Marbelle está pensando cuál de nuestros destinos Internacionales visitar primero? 😅



Lima 🇵🇪

Miami 🇺🇸

Buenos Aires 🇦🇷

São Paulo 🇧🇷

Punta Cana 🇩🇴

Ciudad de México 🇲🇽

Orlando 🇺🇸

Cusco 🇵🇪

Cancún 🇲🇽



Todos a Súper Bajo Costo en https://t.co/rx0KDuvCvQ 💛✈️#VuelaMas — Viva ¡Vuela Más! (@VivaAirCol) June 20, 2022

En esa misma onda, y tras el impacto mediático de su propuesta, la aerolínea se animó a un trino sobre su CM en tono de broma: