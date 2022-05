Adriana Lucía rinde un homenaje al maestro Lucho Bermúdez

La cantautora colombiana Adriana Lucía lanzó este martes su nuevo álbum "Maestro Lucho", un homenaje al intérprete y compositor Lucho Bermúdez, una de las leyendas de la música de Colombia y quien internacionalizó la cumbia.

"Hacerle un homenaje a Lucho Bermúdez es hacerle un homenaje a Colombia, a la sonoridad colombiana, a Latinoamérica", dice Adriana Lucía, quien presenta este nuevo disco de 10 canciones en un formato de Big Band en el que hace un recorrido por las composiciones de Bermúdez. Lucho Bermúdez nació el 25 de enero de 1912 en el municipio caribeño de Carmen de Bolívar y murió en Bogotá el 23 de abril de 1994.



Es reconocido por haber internacionalizado la música colombiana, pues con su orquesta llevó la cumbia y otros ritmos tradicionales a otros países como Argentina y México. Por ello Adriana Lucía, que ha estado nominada al Grammy Latino y es reconocida como líder femenina del pop tropical en Colombia, aseguró que se dio cuenta que "la añoranza de Lucho Bermúdez era importante, era como escribir sobre el lugar en el que no estaba", lo que hizo "particular este proyecto, escoger el repertorio".



Las diez canciones, entre las que aparecen clásicos como "Tolú" o "Salsipuedes", fueron grabadas en vivo como lo hacían antes las Big Band bajo la producción musical de Emmanuel Briceño y la dirección de orquesta de Rafael Sandoval. "Esto es un sueño hecho realidad. Este tipo de discos son los que uno tiene en la lista de sueños y uno dice: algún día me gustaría hacer un disco de y estamos aquí haciéndolo, eso me parece irreal", añade la artista. Agregó: "Tuvimos la posibilidad de tener las partituras de los arreglos originales, entonces para mí era mucho más avanzado volver al inicio, porque cuando uno mira hacia adentro mira hacia afuera. Mirar hacia adentro, hacia lo que Lucho había propuesto y su sueño de volver mundial la cumbia, nos hizo ser respetuosos de las partituras.

El ser respetuosos con la sonoridad original, hace un valor diferenciador". "Maestro Lucho" es la novena producción musical de Adriana Lucía y la primera desde 2017 cuando publicó Porrock. "Si me preguntan cuál es mi sueño, es que así como cuando nosotros éramos niños y escuchábamos esta música, los niños de ahora también la escuchen, se enamoren y luego quieran mostrársela a sus hijos. Que sea una oportunidad para que nuestra música jamás se acabe”, concluyó Adriana Lucía.





EFE