Adam Lvine y Maluma lanzan adelanto de su colaboración

El rumor de la unión de los dos cantantes venía hace meses, Adam Levine intrigó en Instagram con una foto donde compartía risas en el estudio con Maluma.

Tras semanas de abandonar sus redes sociales a partir del escándalo de infidelidad a su esposa Behati Prinsloo, el cuál surgió cuando una mujer llamada Sumner Stroh reveló haber tenido una relación con Levine, el cantante ha regresado con paso firme, buscando dejar atrás los comprometedores screenshots y el resto de declaraciones de otras mujeres que aseguran también haber tenido algún intercambio coqueto o sexual con él a lo largo de los recientes años.



El interprete de ‘Sugar‘ reveló en Tik Tok un extracto de la canción que hizo meses atrás con Maluma, la cuál parece llevar el título de ‘Ojalá‘. En la canción, se unen las voces se ambos cantantes en un estribillo en español, el cuál dice: ‘Ojalá que él te lo haga, pienses en mi, ojalá sea mi nombre el que quieras repetir. Y ojalá no me pase a mí, ojalá no pueda olvidarme de ti’.



La canción es producida por The Rudeboyz, una pareja de productores colombianos, quienes estuvieron detrás de la exitosa canción de Maluma, ´Hawai´.



Todo parece indicar que tanto el colombiano como el estadounidense están muy entusiasmados porque la canción vea la luz, pues mientras Maluma publicó un Reel donde muestra el perfil de Tik Tok de Levine con la leyenda: ‘Y ESTO QUÉ??‘ etiquetando a The Rudeboyz y al vocalista de Maroon 5.