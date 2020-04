Víctor Hugo Cabrera y una desesperada búsqueda de su padre en Ecuador

La situación en Guayaquil, Ecuador, es crítica por cuenta del coronavirus, pues son varios los infectados y muertos por causa de esta enfermedad. En ese lugar se encontraba el papá de Víctor Hugo Cabrera, el actor colombiano recordado por su papel en la novela ‘Hasta que la plata nos separe'.

Hace algunos días, en medio del llanto, el actor había solicitado ayuda para que le dieran una mano en la búsqueda de su padre, quien tiene 83 años.

“No he podido saber de él. Lo he visto por las noticias, se nos fue arbitrariamente, tiene 83 años. No me gusta hacer este tipo de notas, pero la situación en Guayaquil está muy complicada. En todo el mundo está muy delicado”, dijo Víctor Hugo Cabrera en un video compartido por Diva Jessurum.

Pues fue por esa misma vía que se confirmó que Víctor Hugo Cabrera confirmó que ya se encontraba con su padre, aunque no se conocieron detalles de su encuentro.

Víctor Hugo Cabrera, actor colombiano. Foto: Captura de pantalla

Todas las publicaciones se hicieron por medio de la periodista de Caracol TV porque Víctor Hugo Cabrera no tiene redes sociales.