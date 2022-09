¿Hijo de Santiago Alarcón y Shakira? El actor 'rompe su silencio' 

El actor colombiano Santiago Alarcón está bastante preocupado por una situación que lo viene aquejando a él y a su familia desde hace unos 4 años, aproximadamente.

El actor denunció en sus redes sociales a un sujeto que se hace pasar por su hijo, quien aseguró en un programa de televisión que Shakira y el actor Santiago Alarcón son su familia. En el programa “Lo sé todo” del Canal 1 realizó fuertes señalamientos.



La persona asegura que denunció intimidaciones y dio detalles de la demanda que interpuso contra el que considera su papá: “Me dijo que me iba a mandar a matar. ¿Va a mandar a matar a su propio hijo, su propia sangre? Recuerdo que a los cuatro años me entregó en adopción, nunca lo olvidaré. Yo le pedí 800 millones de pesos por daños y perjuicios, pero ese tema no prosperó. Mucha gente comenta difamando sin saber en realidad lo que pasó. Yo temo por mi vida, estoy grave de salud”.



La situación es compleja, el actor publicó un video junto a su esposa en donde aclaran cómo han sucedido los hechos: “Después de verlo en un programa de televisión, (…) me parece peligroso. Él no está bien. Necesita tratamiento. Un psiquiatra me dijo que eso podría ser un trastorno delirante. Necesitamos ayuda para el muchacho, que alguien se haga cargo de su salud mental”.



El actor y su familia están preocupados: “Estamos frente a un señor con una enfermedad mental”. Su esposa ‘Chichila’ Navia agregó: “En ningún momento nuestra intención es perjudicarlo, nuestro deseo es que pueda encontrar ayuda”.