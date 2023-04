Achraf Hakimi y Hiba Abouk: revelan las cifras de su divorcio

Hiba Abouk no quiere tirar la toalla con respecto a su proceso de divorcio con Achraf Hakimi después de que se separaran tras la imputación del jugador por el presunto abuso a una mujer mientras el jugador se encontraba en París.



La actriz en semanas pasadas pretendía hacerse con la mitad de los bienes y la fortuna del marroquí, pero se llevó un duro revés tras conocer que el jugador tiene todo a nombre de su madre, por ende no tiene nada de bienes y propiedades.



Hakimi, habría puesto todo su dinero y patrimonio a nombre de su madre hace un tiempo, pese a haberse casado en régimen de bienes gananciales.

Ahora, con todo este episodio ocurrido, la actriz reclama diez millones de euros, pero el jugador quiere cerrar un acuerdo amistoso y solo ofrece dos según informó el medio ‘Informalia’.



No obstante, la mujer no se va a quedar con los brazos cruzados y es por ello que los abogados de Hiba pondrían una demanda contra el marroquí por un delito de fraude y mala administración.



Cabe señalar que la madre del jugador, dice no conocer sobre la maniobra del jugador, pero que respalda lo que hizo: “Mi hijo no me informó del traspaso de su fortuna. Si ha llevado a cabo alguna acción para protegerse, no tengo conocimiento, pero… ¿Cuál es el problema si fuera verdad? Si mi hijo no hace eso, no podrá deshacerse de esa mujer”.