Accidente en vía Bogotá-Girardot dejó un saldo de tres muertos

Durante la madrugada de este martes, hubo un siniestro vial en la carretera que va de Bogotá-Girardot y que resultó con la muerte de tres personas y dos heridos a causa del duro accidente.



El siniestro ocurrió sobre la 1:30 a.m. cerca al peaje Chusacá, vía Melgar-Bogotá y en donde estuvieron involucrados en el choque: un camión, una tractomula y un carro particular.



Aunque todavía no se sabe con certeza como se dio el accidente, las autoridades aseguran que hubo imprudencia por parte del vehículo que habría realizado un giro prohibido y causó el fatal choque.

Otra hipótesis menciona que el vehículo quedó en mitad de la vía luego de vararse por presuntas fallas mecánicas y de ahí surgió la colisión.



El consorcio 40 Express, encargado de la ampliación de esa vía, informó lo siguiente: “En el tractocamión 1 ocupante que fue trasladado por ambulancia de la Concesión en estado leve y en el automóvil 4 ocupantes, 3 de ellos fallecen en el sitio y el conductor fue trasladado en estado leve a hospital San Luis de Soacha por ambulancia particular”.



La vía quedó inhabilitada por varias horas, pero sobre las 6:40 a.m. se habilitó el paso a un solo carril en ambos sentidos a la altura del peaje.