Epa Colombia, protagonista de accidente de tránsito en calzada de TM

Daneidy Barrera Rojas vuelve a ser tendencia por un accidente automovilístico cuando iba por el carril exclusivo del Transmilenio. Más conocida como Epa Colombia, denunció que transitaba por esa vía porque estaba siendo perseguida por unos hombres armados en una moto.

El choque ocurrió cuando el carro de su escolta, que iba detrás, no logró frenar e impactó contra el carro de la influenciadora. La empresaria e influenciadora aseguró que esta persona tuvo que ser llevada al hospital, pero que se encuentra estable.



Por medio de las redes sociales relató lo ocurrido: “Hola amigos, me disponía a trabajar como lo hago todos los días (...) mis escoltas se dieron cuenta que unas personas en moto nos estaban persiguiendo con armas, sentí nervios y decidí meterme por el carril de Transmilenio, sé que está prohibido, aumenté la velocidad y tuve que frenar fuerte y mi escolta no alcanzó a frenar y se estrelló con mi carro”, escribió en sus historias de Instagram.