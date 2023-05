Abogada de Shakira se sinceró y reveló los problemas que hay con Piqué

Shakira y Gerard Piqué ha formado su vida cada uno por su lado y a través de redes sociales han presumido lo que ha ocurrido recientemente.



La colombiana se le ve bastante activa y sigue concentrada en la crianza de sus hijos y de nueva música mientras que el español disfruta de su relación con Clara Chía y de sus nuevos proyectos.



No obstante, pese a negociar varios acuerdos como su divorcio y la custodia de sus hijos, parece que hay problemas entre ambos con respecto a la custodia ya que no habrían quedado puntos no tan firmes.

Eso fue lo que dijo, Pilar Mañé, abogada de Shakira hasta hace unos días, que dio pistas sobre la relación actual entre la expareja para varios medios españoles.



“Shakira siempre ha actuado bien, sobre todo, en los temas que involucran a sus hijos. Precisamente, la decisión de marcharse a Miami la tomó para protegerlos del constante acoso de la prensa, para que crecieran en un ambiente con más bienestar”, mencionó.



“Todo marcha bien. Se está cumpliendo el acuerdo. Él viaja a ver a sus hijos, tal como se estableció, y se sabe que los niños estarán también una temporada en Barcelona para compartir con la familia paterna en sus vacaciones de verano”, añadió.



Sin embargo, en el diario ‘La Vanguardia’ la mujer aseguró que la situación ha cambiado y que Piqué quiere ir por la custodia de sus hijos.



“Es una situación de la que estamos seguros saldrá bien librada, pues la artista tiene sus cuentas claras”, dijo Mañé recientemente.



Por su parte, el periodista Antonio Rossi aseguró que no hay una decisión sobre la demanda, pero si señaló que Piqué tiene un plan.



“Tiene un mensaje escrito por la propia Shakira que afectaría la imagen de la cantante y con el que podría demostrar que la artista no ha favorecido la relación con sus hijos”, mencionó.