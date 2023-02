A lo Shakira: Tini y la tiradera a Sebastián Yatra en su nueva canción

Tras la tiradera de Shakira y Gerard Piqué en la Session #53 de Bizarrap, parece que muchas artistas de talla internacional se están animando a hablar de sus relaciones pasadas o fallidas en sus nuevas canciones.



Este es el caso de la cantante argentina Tini Stoessel que este viernes publicó su nuevo álbum y allí ha compuesto un tema que apuntan directamente a Sebastián Yatra, su expareja.



Yatra y Tini mantuvieron un romance de dos años y que llegó a su final por la pandemia. Tras esta ruptura, la cantante comenzaría a salir con el futbolista Rodrigo de Paul.

No obstante, Tini en su tema llamado ‘Las Jordans’ se refirió a Yatra y también apunta a la nueva novia del colombiano, la también cantante española, Aitana.



“No quiero saber si me extrañas o si te aburrió la de España. “Que te vaya bien, pero ahora estoy tranqui-tranquila. Ni me duelen ni las despedidas. Tú te fuiste y yo me puse más killa, más fina. Regalé las Jordan, ya no me combinan”, canta Tini en su nueva canción.



Estas palabras de Tini podrían haber confirmado el supuesto romance que vivieron Aitana y Tarta en 2019 cuando la española seguía con el actor Miguel Bernardeu y el colombiano con Tini.