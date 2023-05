36 teléfonos se quedarán sin WhatsApp el 1 de junio ¿Está el suyo?

WhatsApp es una de las aplicaciones más importantes en nuestra vida cotidiana. Esta plataforma de mensajería es la mejor forma de comunicarnos a todo momento y además no para de lanzar nuevas actualizaciones.



Pues bien, debido a estas constantes actualizaciones muchos teléfonos no la soportan por lo que deberán quitar del todo la aplicación en algunos de estos celulares.



Pues bien, desde el 1 de junio un total de 36 teléfonos perderán el soporte con WhatsApp, haciendo imposible entrar en el servicio e incluye celulares Android como iOS.



A continuación, le mostramos los celulares que no tendrán WhatsApp desde el próximo jueves 1 de junio:

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy X cover 2.

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus F5

LG Optimus L3 II

LG Optimus L7II

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L7 Dual

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus L2 II

LG Optimus L4 II

LG Optimus F6

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus F7

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend D2

Sony Xperia M

Lenovo A820

ZTE V956 - UMI X2

ZTE Grand S Flex

ZTE Grand Memo

Faea F1THL W8

Wiko Cink Five

Winko Darknight

Archos 53 Platinum

iPhone 6S

iPhone SE

iPhone 6S Plus



Si bien, si su celular está en el listado, puede probar a hacer un Root (esto únicamente sirve para celulares Android) y allí puede tener permisos completos e instalar una ROM personalizada de una versión de la aplicación que funcione en el celular.



Sin embargo, el trabajo es complejo y es preferible renovar su anterior teléfono por un nuevo dado los precios bajos que tienen algunos celulares actualmente.