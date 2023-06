24 horas de Le Mans: cuándo son, participantes y dónde ver la carrera

El Mundial de Resistencia (WEC) afrontará su segunda carrera de la temporada las cuales serán las míticas 24 horas de Le Mans que tendrán lugar durante todo el próximo fin de semana.



La competencia será del 10 de junio y se extenderá hasta la tarde europea del 11 del junio en el circuito de Le Sarthe en Le Mans, una pista que ha visto la victoria de las marcas más importantes del mundo.



En la edición anterior, la victoria fue para el equipo Toyota Gazoo Racing con su vehículo 7 que fue conducido por Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López mientras que el segundo puesto fue también para Toyota con su auto 8 manejado por Sebastien Buemi, Brendon Hartley y Ryo Hirakawa.

Para esta temporada, Toyota la tendrá difícil para mantener su hegemonía ya que en los Hypercar, categoría máxima de la carrera, se incorporarán varios de los mejores equipos del mundo como lo es Ferrari, Peugeot, Porsche, Cadillac y Vanwall.



Participantes de la edición 2023



Hypercars



Floyd Vanwall Racing Team, Vanwall Vandervell 680 - Tom Dillmann, Esteban Guerrieri y Jacques Villeneuve



Porsche Penske Motorsport, Porsche 963 - Dane Cameron, Michael Christensen y Frédéric Makowiecki



Porsche Penske Motorsport, Porsche 963 - Kévin Estre, André Lotterer y Laurens Vanthoor



Toyota Gazoo Racing, Toyota GR010 Hybrid - Mike Conway, Kamui Kobayashi y José María López



Toyota Gazoo Racing, Toyota GR010 Hybrid - Sébastien Buemi, Brendon Hartley y Ryō Hirakawa



Hertz Team Jota, Porsche 963 - António Félix da Costa, Will Stevens y Ye Yifei



Ferrari, AF Corse, Ferrari 499P - Nicklas Nielsen, Miguel Molina y Antonio Fuoco



Ferrari, AF Corse, Ferrari 499P - Alessandro Pier Guidi, James Calado y Antonio Giovinazzi



Peugeot TotalEnergies 10 , Peugeot 9X8 - Paul di Resta, Mikkel Jensen y Jean-Éric Vergne



Peugeot TotalEnergies 10 , Peugeot 9X8 - Loïc Duval, Gustavo Menezes y Nico Müller



Proton Competition, Porsche 963 - Gianmaria Bruni



Glickenhaus Racing 13 , Glickenhaus SCG 007 LMH - Romain Dumas



LMP2



Prema Racing, Oreca 07 - Andrea Caldarelli, Juan Manuel Correa, Filip Ugran y Bent Viscaal



Prema Racing, Oreca 07- Mirko Bortolotti, Daniil Kvyat y Doriane Pin



Vector Sport, Oreca 07 - Ryan Cullen, Matthias Kaiser



United Autosports17 , Oreca 07 - Filipe Albuquerque, Ben Hanley, Philip Hanson y Tom Blomqvist,



United Autosports17 , Oreca 07 - Giedo van der Garde, Oliver Jarvis y Josh Pierson



Jota Sport, Oreca 07 - Pietro Fittipaldi, David Heinemeier Hansson y Oliver Rasmussen



Team WRT24, Oreca 07 - Sean Gelael, Robin Frijns y Ferdinand Habsburg



Team WRT24, Oreca 07 - Rui Andrade, Louis Delétraz y Robert Kubica



Inter Europol Competition25 , Oreca 07 - Fabio Scherer, Jakub Śmiechowski y Albert Costa



Alpine Elf Team26 , Alpine A470 - André Negrão, Memo Rojas y Olli Caldwell,



Alpine Elf Team26 , Alpine A470 - Matthieu Vaxivière, Charles Milesi y Julien Canal



LMGTE AM



AF Corse , Ferrari 488 - Stefano Costantini, Simon Mann y Ulysse de Pauw



AF Corse, Ferrari 488 -Francesco Castellacci, Thomas Flohr y Davide Rigon



Richard Mille AF Corse , Ferrari 488 - Luis Pérez Companc, Alessio Rovera y Lilou Wadoux



ORT by TF Sport , Aston Martin Vantage AMR - Ahmad Al Harthy, Michael Dinan y Charlie Eastwood



D'Station Racing, Aston Martin Vantage AMR - Tomonobu Fujii, Satoshi Hoshino y Casper Stevenson



Corvette Racing, Chevrolet Corvette C8.R - Nicky Catsburg, Ben Keating y Nicolás Varrone



Project 1 - AO, Porsche 911 RSR-19 - P.J. Hyett, Gunnar Jeannette



Kessel Racing, Ferrari 488 GTE Evo - Scott Huffaker, Takeshi Kimura y Daniel Serra



Iron Lynx, Porsche 911 RSR-19 - Claudio Schiavoni, Alessio Picariello y Matteo Cressoni



Iron Dames, Porsche 911 RSR-19 - Sarah Bovy, Rahel Frey y Michelle Gatting



Dempsey-Proton, Porsche 911 RSR-19 - Christian Ried



Proton Competition, Porsche 911 RSR-19 - Harry Tincknell



GR Racing, Porsche 911 RSR-19 - Michael Wainwright



Northwest AMR, Aston Martin Vantage AMR - Paul Dalla Lana



Dónde ver la competencia en TV y Online



Las 24 horas de Le Mans 2023 se dividirá en transmisiones de tres o cuatro horas y se transmitirá en TV en el canal Fox Sports 3 mientras que en Online podrá ver la competencia por Star +