Ojo: Barrios en Bogotá que tendrán cortes de luz este 14 de febrero

Diariamente, la empresa Enel Colombia, que es la encargada de brindar el suministro de energía eléctrica a Bogotá, realiza trabajos de mantenimiento y reparación en sus redes, con el fin de tener un mejor servicio para la ciudadanía.



Debido a esto, para la jornada del miércoles 14 de febrero de 2024, se tienen previstos algunos trabajos que afectarán a cerca de 18 barrios en la ciudad, los cuales no tendrán luz durante varias horas del día.

Las suspensiones del servicio pueden tardar desde dos hasta nueve horas, dependiendo la complejidad del trabajo a realizar por los funcionarios encargados.



De esta manera, estos son las localidades y barrios de Bogotá que presentarán cortes de luz el miércoles 14 de febrero de 2024:



Localidad Kennedy

Desde las 7:45 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 67 a Cr.69 entre CL 37 SUR a CL 40 SUR - Barrio Alquería La Fragua.



Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 83 a Cr.85 entre CL.56 SUR a CL 58 SUR - Barrio La Paz Bosa.



Localidad Sumapaz

Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA LOS RÍOS - Barrio Los Ríos



Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA NAZARET - Barrio Nazareth Urbano



Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA PEÑALISA - Barrio Peñalisa.



Desde las 8:00 a.m. hasta las 6:00 p.m. VEREDA SANTA ROSA - Barrio Raizal.



Localidad Ciudad Bolívar

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:45 p.m. De la Cr. 74 a Cr.76 entre CI.61 SUR a CI.63 SUR - Barrio Los Tres Reyes.



Localidad Bosa

Desde las 9:00 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr. 83 a Cr.85 entre CL.55 SUR a CL.57 SUR - Barrio Escocia



Localidad Rafael Uribe Uribe

Desde las 9:15 a.m. hasta las 3:15 p.m. De la Cr. 22 a Cr. 24 entre CL.32 SUR CL.34 SUR - Barrio Quiroga Central.



Localidad Puente Aranda

Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.45 a Cr.48 entre CL 12 a CL 14 - Barrio El Ejido.



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cr.53 a Cr. 55 entre Cl.12 a CL 15 - Barrio Puente Aranda



Desde las 8:30 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.19 a CI.21 entre Cr.45 a Cr. 47 - Barrio Salazar Gómez



Localidad Engativá

Desde las 9:00 p.m. hasta las 11:59 p.m. De la Cr.71 a Cr.73 entre CL 79 a CL 81 - Barrio Santa Rosa



Localidad Suba

Desde las 8:00 a.m. hasta las 5:30 p.m. De la Cl.97 a Cl.117 entre Cr. 70 a Cr. 72 - Barrio Potosí



Desde las 8:00 a.m. hasta las 4:30 p.m. De la CI.97 a CI.99 entre Cr.69 a Cr. 71 - Barrio Santa Rosa



Localidad Usaquén

Desde las 8:15 a.m. hasta las 5:00 p.m. De la Cl.126 a Cl.128 entre Cr.13 a Cr. 15 - Barrio Rincón del Chicó



Desde las 8:30 a.m. hasta las 12:00 p.m. De la Cl.117 a CI 119 entre Cr.17 a Cr.19 - Barrio Santa Bárbara Occidental



Desde las 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. De la CL 127 a CL 129 entre Cr. 6 a Cr 8 - Barrio Bella Suiza