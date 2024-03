Insólito: 130 ciclistas abandonaron una carrera por control antidopaje

El anuncio de controles antidopaje en el ciclismo profesional ha generado diversos episodios en los que pedalistas de las escuadras participantes recurren a retirarse de la carrera para no ser parte de estos controles.



Según reveló el portal Ciclo 21, este fenómeno se presentó de una manera insólita en medio de la sexta prueba para el Interclub Vinalopó, la cual se realizó el pasado sábado 2 de marzo en Alicante, España.

Uno de los pedalistas que dio a conocer la situación fue Álvaro Marza, segundo clasificado en la carrera, quien por medio de sus redes sociales afirmó que un “control antidopaje en Villena = pinchazos y retiradas. No es una fórmula matemática, es la pura realidad. A ver si van tomando medidas que esto es un puro chiste. Por cierto, he pasado el control. Tercero que paso”.



Según se informó, de los 182 pedalistas que estaban inscritos en la prueba, tan solo 52 cruzaron la línea de meta, por lo que 130 deportistas decidieron retirarse de la competencia.



Sin embargo, el medio Sport afirma que algunos ciclistas informaron tener caídas o pinchazos antes de arribar a la meta, pero según aclara Ciclo 21, "las carreteras estaban en perfecto estado y los accidentes no aparecen en el vídeo resumen adjunto".



La organización emitió un comunicado en el que confirman su compromiso con las normas antidopaje. "Queremos enviar un mensaje claro a todos los participantes y aficionados al ciclismo: el dopaje no tiene cabida en nuestro deporte. Apoyamos a los ciclistas que compiten de forma limpia y honesta y estamos decididos a proteger la integridad del ciclismo", se lee en la misiva.