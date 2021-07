¡Lo que sufrió España para ir a semifinal! Suiza lo llevó a penaltis

Si hay que sufrir como cuota para ser campeón, España ya tiene cuota cumplida: increíblemente se enredó hasta los penaltis, erró dos cobros pero al final logró superar a una errática Suiza, que dejó todo el talento en la llave contra Francia y sucumbió en cuartos de final. ¡Y España es semifinalista!

Todo se decidió en los penaltis, que fueron casi dramáticos, tras el 1-1 en los 90 y la prórroga: Busquets falló el primero de España; Gavranovic hizo lo suyo; Olmo corrigió y anotó para los suyos; Schar se la cantó y Unai Simón atajó; Rodri falló el suyo contra el efectivo Sommer; Akanji volvió a fallar el suyo y le dio vida a España pues Moreno marcó en su turno; luego Vargas la mandó a las nubes y Oyarzabal se encargó de marcar el gol de la clasificación a la semifinal.



España se mantuvo fiel a su intermitencia en la Euro 2020 y, después de una gran exhibición en octavos de final, acabó enredándose en los cuartos. Pero al final celebró, qué más da.



A los 8 minutos ya venía un infortunio para Suiza: Zakaria le metía la pierna a una volea de Jordi Alba y desubicaba a su portero para un autogol que les ponía todo en contra a los verdugos de Francia.



Azpilicueta de cabeza tenía otra clara a los 24, Koke se animaba también, Olmo disponía de al menos dos opciones más y no, terminaba el primer tiempo sin hacer el segundo pero sin recibir un solo intento, un remate al arco de parte de una Suiza casi tacaña, que no terminaba de entender que la segunda mitad del trabajo es ir al arco rival.



Pero vino el complemento y algún exceso de confianza le costó: a los 68 se durmieron Laporte y Pau Torres y les madrugó el veterano Shaquiri, quien metió un remate apenas ahí, que se le fue lento al portero pegado al palo. ¡Un intento y era el empate de Suiza! ¡Algo de la fortuna caía ahora en la casilla de los de rojo!



Se iba a poner todo de nuevo a la orden española cuando Freuler fue justamente expulsado a los 77 y con diez era todo angustia para los suizos, que aún así resistieron, refugiados como estuvieron todo el partido, hasta forzar la prórroga.



En ese punto, a los 92 se lo perdió Gerrard y y otra vez él mismo a los 117, mientras todo lo demás eran toques sin remates que lastimaran a Sommer, y así hasta los penaltis. Allí ganó el que mejor manejó los nervios. Ahora la semifinal tiene tinte español. Y todo en un partido por debajo del promedio de emociones de la Euro, que ahora ya no es más que una simple anécdota.