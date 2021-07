Por otro gigante: así puede seguir EN VIVO el duelo Suiza vs España

Suiza venció todos sus miedos al eliminar a Francia de la Euro 2020 y ahora va por España, en cuartos de final.

Será un intento por derrotar una estadística poco favorable: ambas selecciones e han enfrentado 22 veces, en torneos oficiales y amistosos, con 16 victorias para España, 5 emaptes y solo una victoria para Suiza.



Cambiar ese historial será el reto de este viernes.



Suiza vs España

​Cuartos de final, Euro 2020

11:00 a.m. (hora colombiana)

​TV: DirecTV, Win y Win Sports+

Online: Minuto a minuto Suiza vs España