¡Era un polvorín! Revelan agrias peleas internas en eliminada Francia

La eliminación de la Eurocopa no hizo otra cosa que revelar un penosa realidad: Francia era un polvorín antes del duelo contra Suiza y esas diferencias acabaron afectando el rendimiento de uno de los favoritos al título.

No es fácil explicar cómo una victoria de 3-1 contra Suiza acabó en un agónico 3-3 y luego en una dolorosa eliminación por la vía de los penaltis en los octavos de final, de un campeón mundial que parecía indestructible.



Pero el diario L'Equipe lo aclaró todo: la concentración era un polvorín. Así de simple. Iba a estallar en un momento u otro.



Los líos comenzaron con Mbappé y Olivier Giroud envueltos en una pelea en el propio campo de entrenamiento, provocada después de un amistoso contra Bulgaria. Giroud le reprochó a Mbappé por no hacerle pases y cuando quiso disculparse, el joven del PSG no aceptó las excusas.



Y ya Mbappé no fue el mismo, tanto que, aparentemente, más de un veterano le hizo saber que estaban hartos de su actitud antipática y ausente durante la Eurocopa.



Pero no era el único problema. Según French Football News, Adrien Rabiot se enfureció por el poco apoyo defensivo de Pogba en el partido contra Suiza y hubo "insultos" y "groserías" entre ambos y también un intercambio con Benjamin Pavard y Raphael Varane, que apoyaban al hombre de Juventus en su molestia.



Hasta la madre de Rabiot, Veronique, tuvo que ver pues primero le dijo al padre de Mbappé que "reprendiera a su hijo y lo hiciera menos arrogante'', al tiempo que les preguntaba a los familiares de Pogba por qué perdió la posesión en el mediocampo antes del empate de Suiza.



Según L'Equipe, fue todo una sucesión de desencuentros pues los jugadores reclamaron a la Federación Francesa por los lugares de alojamiento en en medio de la Euro, Mbappé estaba muy molesto por no tener Internet en las habitaciones y varios protestaron cuando les negaron una solicitud para ver a sus familias, citando los protocolos de Covid.



Al final la eliminación lo puso todo en su lugar, tristemente para un equipo pleno de individualidades que, al menos en la Euro, no lució como un equipo sólido.