¡No sean mufas! Curioso pedido del técnico de Dinamarca a la prensa

Kasper Hjulmand, seleccionador de Dinamarca, aseguró este domingo en rueda de prensa que no quiere "hablar más" de la selección danesa que ganó la Eurocopa en Suecia en 1992 después de acudir como invitada tras la ausencia de Yugoslavia a causa de la guerra.

El técnico del combinado escandinavo no quiere establecer comparaciones entre su equipo y el que consiguió hace 29 años el mayor éxito de la historia de Dinamarca. A su juicio, es mejor centrarse en la actualidad y mirar hacia el futuro.



"No quiero hablar más de 1992. Eran tiempos diferentes, la Eurocopa era diferente y el fútbol era diferente. Nosotros queremos hacer nuestra propia historia. Tratamos de inspirar y unir a nuestro país", destacó.



Cuestionado por su próximo rival en semifinales, Inglaterra, indicó que no espera muchas sorpresas en el cuadro de Gareth Southgate porque, aseguró, "a este nivel" no cree que haya mucho margen para observar nuevos detalles de su contrincante: "No creo que Inglaterra nos sorprenda y creo que nosotros no sorprenderemos a Inglaterra".



Cuestionado por si su equipo está preparado para jugar ante miles de aficionados ingleses en Wembley, fue contundente: "Por supuesto. Estamos contentos de que los aficionados vuelvan a los campos, pero gustaría tener aficionados daneses. Ir a Wembley es motivador. Será difícil".



Por último, señaló que no cree en la "ley de la compensación" después de un inicio accidentado de Dinamarca con el problema cardiaco de Christian Eriksen y las dos derrotas seguidas ante Finlandia y Bélgica.



"Yo creo en el carácter de mi equipo y en el amor y la compasión que están recibiendo de mis aficionados, que nos dan alas. Estamos jugando con el corazón de Eriksen. Creemos fuertemente en nosotros mismos y lucharemos", concluyó.