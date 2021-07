Italia salta en un pie: Bélgica tendría dos bajas irremplazables

Pésimas noticias para una de las candidatas a quedarse con la Eurocopa 2020. Bélgica tendría dos bajas de vital importancia para el duelo decisivo del próximo viernes.

El español Roberto Martínez admitió este jueves que Kevin De Bruyne y Eden Hazard tendrán complicado recuperarse a tiempo de sus respectivas lesiones y jugar los cuartos de final de la Euro contra Italia, aunque destacó que esperará hasta el último momento para tomar una decisión.



"Este jueves no pudieron entrenar, faltan 24 horas y eso es positivo. Esperaremos hasta el último momento para decidir. Veremos si podrán jugar o no. Tratamos de contar con ellos y estamos pensando en todo el torneo. Nos gustaría recuperarles al menos para los partidos siguientes, para mañana será difícil", aseguró Martínez en la rueda de prensa de la víspera.



"Es una lesión muscular en el caso de Eden, será difícil. Para De Bruyne es un problema de ligamentos, es una decisión del cuerpo médico. No es una decisión futbolística, esa llegará después de la decisión del cuerpo médico", agregó el preparador.



Reconoció que contar con De Bruyne ante Italia supondría un 'plus' importante. "Kevin es el mejor diez del mundo. Todo entrenador quisiera tenerle a disposición, pero es necesario que estén al cien por cien. En este momento es difícil saber cómo estará", explicó.