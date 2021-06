Recién comienza la Eurocopa 2020 y Bélgica ya tiene una baja durísima

Este viernes comenzó la Eurocopa 2020 con la goleada italiana sobre Turquía. El fin de semana llegará cargado de partidos con algunas de las mejores selecciones del mundo.



Justamente una de las llamadas “favoritas” del certamen es Bélgica. El cuadro de Roberto Martínez es de los más poderosos del mundo por la calidad de futbolistas. Ahora bien, días antes de su debut, ya tienen una mala noticia a cuestas.

El belga Kevin de Bruyne no viajó con el resto del equipo a San Petersburgo para el debut de este sábado contra Rusia, según anunció el seleccionadorMartínez. “Decidimos que no viajara para que tuviera dos días más de trabajo”, dijo el DT en la rueda de prensa previa en el estadio Petrovski de San Petersburgo.



Martínez subrayó que el centrocampista del Manchester City tuvo el jueves “un día muy positivo en la hierba”, pero trabajó de forma individual. “Los próximos dos días serán muy importantes”, subrayó.



De Bruyne sufrió un fuerte golpe en el rostro en la final de la Liga de Campeones ante el Chelsea. Desde entonces, aunque no tuvo que pasar por quirófano, no ha jugado ni un solo minuto.



También confirmó que Axel Witsel (Borussia Dortmund) no ha viajado a Rusia, pero su evolución después de la grave lesión que sufrió en el tendón de Aquiles es “satisfactoria”. “Estamos muy felices con los progresos de ambos jugadores. Están progresando muy bien y se sumarán al grupo en cuanto volvamos”, apuntó.



Por otra parte, el técnico español se mostró “muy feliz” con las últimas dos semanas de preparación y admitió que el grupo está excitado con la Eurocopa, pero no presionado por liderar la clasificación mundial de la FIFA. “Eso no cambia nada para nosotros. Tenemos más experiencia. No creo que vayamos a sufrir por las expectativas creadas. Estamos muy bien preparados”, dijo.



Admitió también que “el primer partido siempre es el más duro” en un torneo de naciones. Bélgica, tercera en el pasado Mundial, es una de las favoritas a la victoria final en el torneo.