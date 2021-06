Eriksen sonríe y hasta pide una pizza: ¿qué se sabe sobre su salud?

Christian Eriksen pasó su tercer día internado en una clínica, a la espera de los resultados de las pruebas médicas que no han cesado desde su desvanecimiento en plena cancha, el pasado sábado, en el duelo entre Dinamarca y Finlandia, en el debut de ambas selecciones en la Euro 2020.

Él mismo envió un mensaje de tranquilidad desde su habitación y envió un mensaje de agradecimiento: "hola a todos. Muchas gracias por sus dulces y sorprendentes saludos y mensajes de todo el mundo. Significa mucho para mí y mi familia. Estoy bien, dadas las circunstancias. Todavía tengo que pasar por algunos exámenes en el hospital, pero me siento bien. Ahora, animaré a los chicos de la selección de Dinamarca en los próximos partidos", dijo.







Según la Gazzetta dello Sport, el jugador se siente tan bien que inclusive pidió una pizza para hacer el quite a la estricta dieta del hospital. El mensaje llegó a Per Thostesen, chef de la selección danesa, y justo para la cena llegó al piso 14 el pedido.



Los médicos creen que es una buena señal tener buen apetito, pero siguen rigurosamente los protocolos para saber qué le sucedió al jugador.



Por las dudas, Inter de Milán tuvo que salir en las últimas horas a corregir una teoría medio conspirativa que hablaba de la vacuna contra la covid 19 o el propio contagio del cirus como disparador del infarto que, según los médicos daneses, sufrió Eriksen en la cancha: "no tenía Covid y tampoco estaba vacunado. En este momento, Eriksen está bajo la dirección del personal médico danés. El personal médico del Inter ha estado en contacto con ellos desde el principio. Los jugadores son muy cercanos y todos nos comunicamos inmediatamente después de ver esas imágenes. No queríamos ser invasivos y tratamos de respetar su convalecencia una vez que nos tranquilizaron", dijo el propio Giuseppe Marotta como vocero del campeón italiano.



Se espera que este mismo miércoles pueda ser dado de alta, aunque todavía falta mucho para saber si puede retomar la vida que tenía antes de tener que ser reanimado en el campo de juego.