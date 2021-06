¡Lewandowski, la costumbre! El otro récord que rompió el polaco

Polonia fue apeada del torneo, pero los dos goles de Robert Lewandowski le han permitido romper otros dos récords. Se ha convertido en el máximo goleador polaco en la historia de las Eurocopas y ha superado al alemán Gerd Müller en número de goles con la camiseta nacional a nivel europeo.



PAGA LA DEUDA PENDIENTE CON POLONIA



Con los de hoy ante Suecia, suma cinco goles en tres Eurocopas, con lo que dejó atrás a su compatriota Jakub Blaszczykowski, que llevaba tres.

Había sido criticado y con razón porque su bagaje goleador con Polonia estaba muy lejos del rendimiento con el Borussia Dortmund y, especialmente, con el Bayern Múnich, pero ahora ha marcado 12 goles en sus últimos trece partidos con el equipo nacional. Su actuación hoy fue memorable. Marcó un golazo por toda la escuadra que redujo distancias en el marcador y después anotó el gol del empate a falta de seis minutos para el final. Lamentablemente, no sirvió para clasificar a su equipo.



Lewandowski no puede ser culpado por no contar a su alrededor con futbolistas del mismo nivel que los que acompañaban a leyendas del fútbol polaco como Lato o Boniek. Lato y Boniek sí rindieron a un gran nivel con su país en el Mundial 74 y el 82, respectivamente. El primero marcó siete tantos y el segundo, cuatro, además de ser una de las estrellas en España.



VUELVE A SUPERAR A “TORPEDO” MÜLLER



Además, el atacante del Bayern Múnich suma ya 69 goles con la camiseta nacional desde 2008 (122 partidos), uno más que el alemán “Torpedo” Müller, aunque este hizo 68 tantos en 62 partidos. El polaco también deja atrás los 68 goles del irlandés Robbie Keane y ya tiene a tiro de piedra los 71 del alemán de origen polaco, Miroslav Klose, o los 75 del húngaro Sandor Kocsis.



Más lejos quedan, a nivel europeo, los 84 del también húngaro Ferenc Puskas y, no digamos, los 108 del portugués Cristiano Ronaldo, aún en activo. El atacante polaco ya había roto esta temporada otro récord en posesión de Müller, el de goles en una temporada de la liga alemana. Y eso que se perdió cinco partidos por lesión. El polaco anotó 41 tantos -ocho de penalti- en 29 partidos, mientras el "torpedo" sumó 40 en 34 encuentros en 1972. El polaco marcó 41 de los 99 goles de su equipo, mientras hace 49 años el Bayern de Muller hizo 101 tantos.



Ya son seis los pichichis que logra el polaco en Alemania, cuatro de ellos consecutivos, mientras Muller logró un total de siete. Esos 41 goles le permitieron alzarse esta temporada con su primera Bota de Oro. Le precedieron Messi y Cristiano, con 30 y 29 tantos, respectivamente.



EL BALÓN DE ORO, MÁS LEJOS



Lo que no se sabe es si todos estos récords serán suficientes para lograr su gran sueño, que es el Balón de Oro. Lewandowski marcó la temporada pasada 55 goles, a lo que hay que sumar la victoria en la liga alemana y la "Champions" con el Bayern. Es decir, un año de récords, pero se tuvo que conformar con un Balón de Oro de Lego. La consolación llegó en forma de premio The Best de la FIFA, en la que derrotó con claridad a los astros argentino y portugués, por ese orden.



Esta temporada el Balón de Oro estará muy caro. Ser el máximo bombardero de la liga alemana puede no ser suficiente. Su ausencia de los cuartos de final de la "Champions" ante el PSG puede penalizarle. También el hecho de que los alemanes no reeditaran el título.



Hay otros candidatos, como el belga Kevin de Bruyne, que ganó la liga inglesa con el Manchester City y llegó la final de la máxima competición continental. Abandonó lesionado la final, pero marcó un gol en el segundo partido de la Eurocopa y fue nombrado MVP del tercero, ante Finlandia. La otra figura que va ganando fuerza es N'Golo Kante del Chelsea, que se alzó brillantemente con la Liga de Campeones con un actuación sublime en cuartos y semifinales. Sin descontar a otro francés, Kyllian Mbappe.



EFE