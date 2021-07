Noche, juego y licor: premio que se daría Inglaterra si gana la Euro

No es que quieran adelantarse más de la cuenta. Saben que los partidos hay que jugarlos pero, de puros precavidos, algunos jugadores de Inglaterra ya han decidido cuál será su premio si vencen a Italia en la final de la Euro 2020, este domingo.



El fiestero Jack Grealish y el portero Jordan Pickford planean llevar a un grupo de jugadores a una meca del juego, plan al que se unirían Mason Mount, Declan Rice y Ben Chilwell y probablemente James Maddison.



Cuando se le preguntó a Grealish cómo celebraría la primera victoria de Inglaterra desde 1966 dijo: “Ve a Las Vegas por diez días. Iría directamente en un avión a Las Vegas y no regresaría, ¡lo completé!".



El portero del Everton, Jordan, agregó: “Tres semanas en Las Vegas con Jack. . . ¡Sería una gran experiencia y definitivamente me estaría entusiasmando por un buen rato! "



Gareth Southgate ha no hizo comentarios adicionales y de hecho ha fomentado amistades cercanas y ha permitido que el grupo haga sus planes y vean incluso realitis para aliviar la tensión de la final de este domingo, contra Italia, ante 60.000 personas en Wembley.