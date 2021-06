¡Partidazos! Así se jugarán los octavos de final en la Eurocopa

La Eurocopa definió este miércoles sus últimos clasificados a la ronda de octavos de final. El grupo F, denominado ‘de la muerte’, estuvo emocionante, pero al final clasificaron las tres grandes selecciones favoritas: Francia, Alemania y Portugal.



Hay partidazos para seguir en la siguiente ronda, como Inglaterra-Alemania y Bélgica-Portugal.



Así se jugarán los octavos de final en la UEFA EURO 2020:

Sábado 26 de junio

11:00 a.m.: Gales vs. Dinamarca (Johan Cruyff Arena, Ámsterdam)

2:00 p.m.: Italia vs. Austria (Wembley, Londres)



Domingo 27 de junio

11:00 a.m.: Holanda vs. República Checa (Puskas Arena, Budapest)

2:00 p.m.: Bélgica vs. Portugal (La Cartuja, Sevilla)



Lunes 28 de junio

11:00 a.m.: Croacia vs. España (Parken Stadium, Copenhague)

2:00 p.m.: Francia vs. Suiza (Arena Nacional, Bucarest)



Martes 29 de junio

11:00 a.m.: Inglaterra vs. Alemania (Wembley, Londres)

2:00 p.m.: Suecia vs. Ucrania (Hampden Park, Glasgow)