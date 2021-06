¡Pacto de caballeros! Francia y Portugal igualan y avanzan en la Euro

Terminó siendo un buen partido, a pesar del dubitativo arranque, pero todo se reservó para un segundo tiempo que trajo faltas, polémicas y, lo más importante, goles.

Portugal y Francia igualaron 2-2 en una noche reservada para dos amigos y rivales: Cristiano Ronaldo y Benzema, autores de los dobletes que sentenciaron el juego y la clasificación de ambos en la Eurocopa 2020.



Para el arranque se animaba Benzema en un gran servicio de Pogba pero le adivinaba el portero y ese era el resumen de los primeros 28 minutos. ¡En serio! Mucho pase de seguridad, los de rojo con los de rojo y los blancos con sus pares, sin arriesgar, sin inquietar.



Hasta que una torpeza cambió todo a los 30: salió horrible Lloris al cierre y le estampó el puño frontal a Danilo, falta clarísima para penalti que cobró, quién si no, Cristiano Ronaldo para el 1-0.



Pero el juez Lahoz le compró después una caída normal a Mbappé en el área y le concedió el penalti, muy discutido por cierto, a un Benzema que volvió a festejar para su país después de 5 años largos. Tan contentos estaban todos que hasta Cristiano lo abrazó en la celebración.



Y fue un bálsamo el descanso porque entonces sí llegó el espectáculo: a los 47 marcó el doblete Benzema en una espectacular definición que quiso arruinar el VAR con sus revisiones pero que al final fue gol. ¡Y ese tanto sacaba a Portugal de la Euro y era un auxilio a la herida Alemania, que perdía contra Hungría!



Pero despertaron pronto Diogo Jota y Bernardo (aunque imprecisos) y se animó Cristiano en una Portugal que mereció lo que vino después: nuevo error no forzado de Francia, mano en el área de Koundé y otra vez Cristiano al cobro, infalible, como es usual, para el 2-2. ¡Volvía el alma al cuerpo portugués!



Tremendo fue el intento de Pogba, que no había aparecido, haciendo volar a Rui Patricio, y en el rebote no pudo Griezmann. Portugal se conformó y encontró, por fin, a Bruno sobre el cierre en la salvada de Varane y al final la falta en el área contra Coman no se sancionó como penalti, pero después ya el tiempo y el cansancio hicieron lo demás.



En tablas terminó el duelo estelar de la jornada en el llamado 'grupo de la muerte', que deja a Francia líder del grupo F, a Portugal segundo, a Alemania salvando el sombrero en el tercer lugar y a la combativa Hungría fuera. Ok, sí, era lo que se esperaba. Pero en el transcurso sí que fue otra emocionante historia la que se contó.