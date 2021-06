¡Qué buen partido! Eslovaquia y Polonia luchan y se lucen en la Euro

Eslovaquia sorprendió al favorito Polonia y lo venció 2-1, en un partido intenso, bien jugado y lleno de ambición en la Euro 2020. Faltaron más goles para hacer justicia con el espectáculo que se disfrutó en San Petersburgo.

Era una máquina Eslovaquia en el primer tiempo en las dos fases del juego: impecables en los retrocesos, atentos a todos los rebotes y precisos en la salida. La consecuencia necesaria era irse arriba en el marcador, lo que ocurrió a los 17 cuando Mak se tuvo confianza para superar a Jozwiak y Bereszynski y encontrar un espacio entre Szczesny y el palo: el remate pegó en el arquero antes de meterse y sí, hacían falta suerte y atrevimiento para esa celebración.



Pedía Polonia un penalti sobre Rybus que no era y perdonaba el segundo Kucka a los 26 y a los 32. Duda se perdía el segundo y sí, tenía mucho trabajo el portero de Juventus.



Pero vino el descanso y a los 40 segundos reaccionó Polonia en su primera salida con fútbol asociado en todo el partido, abrió Klich para Rybus, Lewandowski arrastró la marca y abrió espacio y Linnetty soltó un remate no muy ortodoxo pero suficientemente lejos de las manos del portero para el 1-1.



No entendían los eslovacos cómo después de hacer todo bien se perdía la ventaja, pero Krychowiak les dio una mano al dejar con 10 a los polacos (doble amarilla) y ellos hicieron lo demás: a los 68 le dieron toda la libertad al zaguero Skriniar, quien sacó un remate certero para el 2-1 que otra vez ponía las cosas en orden para Eslovaquia.



Pero no se resignó Polonia y Bednareck se perdió el empate a los 90+1 cuando se le fue apenas pegado al palo el intento y a los 90+3 arrastró Lewandowski a toda la zaga y se lo perdió su compañero en un remate frontal.

Se fue el tiempo y ganó el mejor, hay que decir. Pero en la batalla las fuerzas se equilibraron y llegó, pro fin, un partido redondo para ver en la Euro.