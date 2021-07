¡No sean mala paga! Divertida promesa si sale campeón Inglaterra

Se avecina la gran final de la Eurocopa 2020. El próximo domingo 11 de julio, Inglaterra e Italia se medirán en Wembley Stadium por el máximo título del Viejo Continente.



En la previa del partido, Phil Foden, hombre que por cierto es duda para el encuentro, habló sobre la divertida promesa que hizo el cuadro británico en caso de salir campeón.

Antes de iniciar el certamen europeo, Foden sorprendió a todos con su nuevo look. Llegó con el pelo teñido completamente de blanco y muchos lo compararon con Paul Gascoigne.



Pues bien, se supo que la promesa del grupo británico era copiar al volante del Manchester City. Absolutamente todos, en caso de ganar el trofeo, debían teñirse...



Eso sí, en declaraciones recogidas por el diario ‘The Sun’, el mismo Foden aseguró que varios compañeros se podrían estar “bajando del bus”, teniendo el objetivo a la vuelta de la esquina. lo que parecía una locura, está próximo a convertirse en realidad.



“Les he dicho (lo de la apuesta), pero siento que no lo harán... Aún nos queda una dura final por delante. Si ganamos, me gustaría pensar que cumplirán su palabra, ya veremos”, mencionó.



El duelo entre ingleses e italianos comenzará a partir de las 2 p.m. (hora en Colombia).