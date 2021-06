¡Batacazo! Checos atienden a Países Bajos y se va favorito de la Euro

¡No sean presumidos! Nadie que no sea checo iba a apostar por el impensable resultado en el duelo Países Bajos vs República Checa, que acabó clasificando a cuartos de final al menos favorito.



¡Cómo imaginarlo! Países Bajos venía de firmar una primera ronda de 100 por ciento de rendimiento, pero justo en octavos de final sus estrellas desaparecieron, no hubo noticias de los famosos Wijnaldum o Depay y en cambio en el rival saltaron todos a la fama tras una victoria 0-2 muy trabajada, muy merecida y muy justa, que puso a la República Checa en cuartos, ahora como rival de Dinamarca. Qué lindo que es el fútbol, ¿no?



¿Alguna vez escuchó decir 'duelo de ida y vuelta'? Pues fue eso lo que firmaron Países Bajo y República Checa en el primer tiempo, con De Ligt peleando por arriba, Soucek respondiendo; Shick animándose y Malen llegando al otro arco; Aanhot quería de zurda y Barak y Soucek llegaban con más claridad y ahí ya parecía que el favorito se iba cansando, aunque su rival no lograba hacerle daño. Y así hasta el pitazo.



Entonces arrancó el complemento y todo empezó a desordenarse en dos momentos definitivos.



Lo que a los 51 minutos desperdició Malen en el hermoso taco de Depay que lo puso de frente al arco, no tenía nombre: sí, le salvó Vaclick en el mano a mano pero le faltó decisión para definir... ¡Con lo que le costaba a Países Bajos llegar limpio al arco rival!



Y fue aún más doloroso porque en la siguiente jugada, a los 55, acabó de ponerse todo en contra de los de naranja: De Ligt metía la mano cuando intentaba cerrar a un rival y, como era último hombre en posición de gol, vio la tarjeta roja. Por si algo le faltaba a este intenso duelo de octavos de final...



Con diez tuvieron que retroceder De Jong y Dumfries y este último salvó a los 64 una de las más claras del partido. Pero ya la cancha se había inclinado y mientras lo de De Boer no superaban la baja, los checos se animaban hasta lograr el gol de la ilusión a los 68 minutos: casi desde el suelo levantaba una pelota Kalas y la pelota iba a directo a Holes, quien en el doble cabezazo en el área no perdonaba y ¡sorpresa consolidada en la Euro!



Y había más en el sombrero de los checos, pues a los 80 minutos, Holes metió un contragolpe tremendo, corrió la banda y metió el pase atrás al que llegó impecable Shick para el 2-0 final.



No hubo ni asomo de reacción, ni tímida intención de darle vuelta a la realidad de parte de los naranjas, poco menos que nada de Wijnaldum o Depay y los checos, en cambio, se la creían desde el pitazo y festejaban como locos al final ante un estadio repleto. Era el primer batacazo de la Euro 2020, cómo no perder la cabeza. ¡Bienvenida siempre la sorpresa!