Otro día en la oficina de Inglaterra: arrolló a Ucrania y a semifinal

Inglaterra vio los videos de todos los que acabaron rifando en los penaltis la clasificación y sin demoras evitó todos los riesgos: superó 4-0 a una débil e inofensiva Ucrania y se instaló en la semifinal de la Euro 2020.

Inglaterra no tardó mucho en hacer añicos la ilusión de Ucrania: lo celebró Kane a los 4 minutos pero el gesto de Sterling en la asistencia era todo lo que un goleador puede pedir. No quería problemas el favorito y pronto lo dejaba claro, contra un rival al que le costaba encajar el golpe.



Salvo Karavaev, quién se salió del molde para probar a Pickford a los 12 minutos, volando al palo para corregir el relax de sus compañeros, que bajaron un cambio en vez de aprovechar el desconcierto del rival. Ellos sabían bien por qué lo hacían...



La suerte inglesa es que estaba Sterling y eso suponía una nueva salida con Shaw que no se pudo finalizar por pura falta de comunicación. A los 39 aparecía por primera vez Sancho con una media vuelta frente al arco, tras una salida de Shaw que, de no ser por el arquero, habría sido el segundo de Inglaterra.



Y había cierto desconcierto por esa desaceleración del equipo de Southgate, claramente superior en nombres y recursos, pero sabía bien el DT cuál era el plan: salir al complemento, liquidar y después darle rotación a la nómina en plano campo.



Así, tal cual, en el primer minuto se levantó Maguire para anotar el 2-0 a los 46 y apenas cuatro minutos después hizo lo propio Kane, para su doblete y para aprovechar el gran servicio de un Luke Shaw que es otro inspirado en la nómina inglesa. Y así nada más se acabó el partido.



Ucrania no supo nunca de dónde salió ese tren que en un parpadeo lo arrolló y no tuvo ni ánimo ni talento para intentar al menos el descuento. Todo el fútbol se le acabó contra Suecia.



Pero faltaba una emoción más: llegó al partido Henderson, el interminable capitán de Liverpool, y castigó el desconcierto de su rival con otro cabezazo que puso cifras concretas a los 63 minutos: 4-0, Shaw, Sterling, Phillips y Kane a descansar y Trippier, Rashford, Bellingham y Calvert-Lewin... ¿verdad que todos queremos un fondo de armario como el de Southgate?



El avión vuelve ahora a Inglaterra, donde se jugarán las semifinales y la final. El anfitrión ha dicho ¡presente!