Inglaterra, apenas ahí: avanza en la Euro pero deja muchas dudas

Inglaterra hizo lo que se esperaba, pero nuevamente con más decepción que brillo en esta Euro 2020.

El equipo de Southgate avanzó gracias a una victoria muy ajustada, un 1-0 contra República Checa, que tampoco dio señales de inquietud. ¡Y eso que eran los líderes del grupo D!



Raheem Sterling se dignó abrir al cuenta temprano, a los 12 minutos, en una tremenda jugada de Grealish, el que todos pedían a gritos, y sorprendió de cabeza, a pesar de ser uno de los bajitos de la cancha. Ya en el minuto 2 se le estrellaba a él mismo un lindo remate en el palo cuando picaba la pelota a la salida del portero. Justo premio para él fue la celebración.



Pero después esta Inglaterra de Southgate, tan criticada por su postura tan defensiva a pesar de tener la nevera llena de atacantes temibles, se fue estacionando hasta llevar el juego a una inevitable siesta.



Algo intentó Kane, mucho el inquieto Grealish, quien felizmente se sale del molde cada tanto, y el propio Sterling se animaba a darle algo de espectáculo a su gente.



Pero el segundo tiempo se resume en casi nada, porque Inglaterra no propuso y porque República Checa estaba feliz con sus 4 puntos y no hizo nada por anotar. De hecho, parecía defender el 1-0 que podría bastarle. A Henderson le anularon por fuera de lugar un gol a los 85 pero no hay nada más que apuntar.



No jugaron Chilwell ni Mount por contacto con positivo por covid 19 ni tampoco Foden. Todo lo demás es historia: 7 puntos para Inglaterra y a ver si desde la segunda fase da alguna pista de querer apuntar al título.