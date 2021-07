¡Agárrense que Italia ha vuelto! ¡Campeón de la Euro en agónica final!

Otra vez los penaltis, la angustia, la impotencia y un sonoro grito de campeón: ¡Italia campeón! La solvencia en los cobros desde los 11 pasos premió a los de Mancini en un duelo que fue muy parejo, muy disputado, una auténtica batalla. Está de vuelta el campeón mundial y no terminaría para Inglaterra el dolor de no haber podido ganar la Euro después de 55 años.

Desde los once pasos fue primero Berardi a un cobro perfecto al palo opuesto del portero; Kane pateó el suyo bien aunque Donnarumma le adivinó; Belotti fue a su turno pero le adivinó Pickford y le atajó; llegó Maguire, cuyo remate fue arriba y muy fuerte; Bonucci tampoco dudó en su momento y anotó; Rashford agarró la pelota pero lo estrelló en el palo y para su dolor no fallaría Bernardeschi el suyo; iría Sancho al suyo y lo atajaría Donnarumma y Jorginho tendría la boleta ganadora pero le tapó Pickford; pero Saka le cobraría al cuerpo al enorme portero que sería el héroe, el de la foto, el hombre del título.



El efecto de la euforia de los 60.000 afortunados en Wembley -algunos más ebrios que contentos- se sintió desde los 2 minutos, en una salida con marca registrada de Inglaterra: velocidad por las dos bandas, arrastre de marcas con Kane y Sterling, pase inesperado a la izquierda y bombazo de Shaw que rebotó en el palo y se le coló Donnarumma. ¡Saltaba hasta la mismísima Reina Isabel!



Italia intentaba reaccionar a semejante batacazo -era nada menos que el primer juego en el que sufría un gol tan madrugador en el torneo- con un tiro libre de Insigne apenas por arriba, un ingreso fenomenal de Chiesa muy a su estilo, con remate potente que se fue silbando junto al palo y un tímido acercamiento de Verrati. Pero la guardia británica se estacionaba frente a Pickford con un orden y una disciplina admirables y lograba irse al descanso con ventaja. ¿Una pizca de su medicina defensiva le daban a Italia? Un poco sí, aunque esta nueva versión italiana tiene mucho de rapidez en la salida, esa en la que perdió precisión con el infortunio de la lesión de Spinazzola.



El complemento arrancaba con la falta de Sterling que le servía a Italia un tiro libre demasiado elevado para Insigne. Y otra vez Chiesa, el más claro de todos los azules frente al arco, obligaba al lucimiento de Pickford, y a los 65 era él quien metía un puñal en forma de pase al medio del área que Maguire transformaba tiro de esquina, y entonces ya no habría más que un merecido gol: una sucesión de rebotes le quedó al veterano Bonucci debajo del arco y fue el empate a los 66. Se silenciaba Wembley y lentamente, presa de la preocupación, se sentaba hasta la Reina.



Por fin se acordaba de los cambios Southgate y con Saka y Henderson intentaba otra vez la ventaja, en un mano a mano que ya Mancini le ganaba con el ingreso previo de Cristante y Berardi, los hombres que le dieron profundidad al ataque italiano. A los 76 seguía en el banquillo Grealish: resumen de la lentitud en la raya británica.



Ya en el alargue salvaba con las nalgas Pickford en la llegada de Bellotti, el cambio que Mancini le metía a Southgate, quien, increíblemente, por fin se acordaba de Grealish y apostaba a él en los últimos 30. Ya no tendría tiempo ni fortuna para lucirse, como en partidos previos de la Euro, Bernardeschi tendría un tiro libre más que tapaba con suspenso el arquero inglés y, al fin, sería inevitable la angustia de la definición por penaltis.



La historia al fin acabaría como acabó, con el trofeo en manos italianas, y miles de hinchas tendrían una excusa más para apurar otras cuantas cervezas. Adiós a la Euro, adiós a un mes loco de fútbol, bueno y rústico, como dice la publicidad. Oficialmente, empieza el periodo de viudez.