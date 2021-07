¡Perjudicaron a Dinamarca! El piscinazo que los condenó vs Inglaterra

Se armó un lío en la segunda semifinal de la Eurocopa 2020. Sobre los los 104 minutos de partido, Inglaterra se puso en ventaja (2-1) gracias a un polémico penalti que sancionó el juez central y en el que el VAR no solicitó revisión.



Lo anterior le sirvió a los ingleses para concretar su histórico pase a la final del máximo certamen europeo y con ello luchar por el título frente a Italia.

Raheem Sterling recibió dentro del área en medio de tres defensores daneses, el extremo del Manchester City quiso encarar y de repente cayó fulminado en el césped, luego de un supuesto contacto de Mathias Jensen.



Lejano de la jugada, el árbitro central tomó la decisión de sancionar pena máxima. Toda Dinamarca protestó porque al parece no hubo choque alguno. La repetición dejó en evidencia la viveza Sterling.



Ahora bien, increíblemente desde el VAR, con todas las repeticiones y ángulos posibles, decidieron avalar la decisión del juez y el penalti fue todo un hecho. Kasper Schmeichel atajó el cobro, pero el rebote le quedó servido a Karry Kane que en la segunda no falló.



¿Era penal o no?