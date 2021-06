¡Con lo justo! Inició de buena forma la Eurocopa para Inglaterra

Día de Eurocopa en Wembley, Inglaterra, como local, hizo lo suyo al vencer a Croacia con la mínima diferencia. En un juego que la paridad entre ambos clubes fue la constante, desde la posesión, las opciones y los pases, sin embargo, los ‘tres leones’ sacaron el duelo adelante en una jugada a punta de dinámica.



Una Selección que llegaba con el recuerdo de Rusia, luego de volver a la elite del futbol mundial, con un grupo lleno de jóvenes, pero con el buen fútbol que ha caracterizado a los ingleses, especialmente en la Premier League. La elección de Southgate causó impresión, pues dejó relegado al jugador sensación en la Premier, Jack Grealish, en el banco, siendo uno de los que llega con mejor nivel.



Por parte de los croatas, que estaban comandados por Modric, no encontraron la llave en el arco rival, pese a tener la misma cantidad de opciones de cara al arco. El autor del único tanto del partido habló para la BBC al final del encuentro “Se siente muy bien haber marcado hoy. Siempre me dije a mi mismo que si venía a jugar a Wembley, tenía que marcar”



Ante las críticas, Sterling agregó “Hay muchas razones por las que no he marcado para mi equipo y todas son irrelevantes ahora mismo. Estoy aquí con Inglaterra y estoy disfrutando de mi fútbol. Eso es lo más importante ¿se ha justificado mi selección? Bueno, lo estoy intentando”.



Los ‘tres leones’ continuarán su participación en la Eurocopa el próximo 18 de junio cuando reciban en Wembley, nuevamente, a Escocia.



Con información de EFE.