¡Se sacó la espinita! Inglaterra sacó a Alemania de la Euro con lujo

El fútbol no será más ese deporte de 11 contra 11 en el que siempre gana Alemania. ¡Habrá que cambiar la teoría, Lineker! A partir de este martes Inglaterra no es más el hijo y de hecho el impulso le alcanza hasta para gritarle a Europa que es 'candidatazo' al título de la Euro 2020.

Los ingleses, ante su público en Wembley, se dieron el lujo de vencer 2-0 a los alemanes, que fueron calculadores y disciplinados como siempre, pero que no pudieron con el tremendo talento de la nueva generación británica. La historia empezó parsimoniosa sí, pero la chispa se encendió al final y un gigante se despidió mientras otro se puso el traje correcto para aspirar al último partido ahí mismo, en el templo del fútbol inglés.



El efecto 'Eliminación de Francia a pesar de jugar tan lindo' se hacía sentir en la primera media hora, en la que apenas si se habían acercado a los arcos: a los 15 minutos Sterling le metía a Neuer un remate tremendo que lo obligaba a volar al palo para desviarlo. Lo demás, algunas escaramuzas de Goretzka y un penalti con barrera que no aprovechó Havertz. Fin.



A los 31 pareció despegar por fin el juego, con una tremenda salida de Werner que le sacó de los pies el arquero Pickford, pero fue un espejismo porque volvieron las precauciones y solo en el minuto 45+1 se volvieron a acordar de los arcos: un hermoso pase a Kane acabó en una salvada monumental de Hummels, casi sobre la raya, cuando el atacante se tomaba un segundo más en vez de reventar la pelota frente al arco.



Ya en el complemento Alemania quería salir del tedio con una volea fenomenal de Havertz y una respuesta aún mejor de Pickford, manoteando por arriba del arco y salvando la más clara del visitante en Wembley. Reaccionaban los británicos en una llegada de Kane, tras la cual salió golpeado en la rodilla, y luego Stones logró bloquear a Werner cuando se asociaba brillantemente con Havertz: ¡lo celebraron como si fuera un gol!



Hasta que a los 75 minutos apareció la pared, la asociación que lo aclara todo, la solución de todos los problemas en el fútbol: Sterling le propuso a Kane el pase, este la abrió para Grealish, a su izquierda le apareció Shaw para meter el centro al área y ahí otra vez Sterling, el que la inventó, apareció para finalizarla. ¡Qué lindo gol!



Hay que decir que Alemania perdonó el empate en una nueva salida de Havertz a los 80, pase a Müller, buena decisión del veterano pero medio metro de dirección y pelota afuera. ¡De no creer lo que se perdió! O sí, es un poco de esa suerte que al final decide todo y que hace tiempo parece que les dio la espalda a los alemanes.



Porque justo a los 85, en la siguiente jugada, apareció el goleador Kane en un jugadón de Grealish (¡tiene que ser siempre titular, Southgate!) en el centro y por fin el ayuno, que venía desde marzo para el 'ciudadano', terminó de la manera más feliz.



Fin de la película. adiós a Alemania, que lo había hecho más o menos como indicaba el liberto, pero que acabó despidiéndose y poniendo fin a la era Löw con un nuevo golpe. Inglaterra, entre tanto, parece destinada a celebrar en Wembley, donde se decidirá el título de la Euro. ¡Hoy es más candidato que nunca!