Eurocopa definió sus semifinalistas: prográmese con estos partidazos

Después de vivir unas vibrantes llaves de cuartos de final en la Eurocopa, se definieron los equipos que continúan en carrera. Solo uno de los clasificados se definió en los penaltis, en las otras bastó con los 90 minutos.



Italia, España, Dinamarca e Inglaterra, se encargarán de definir la próxima semana los dos finalistas. ¿Cómo quedaron las llaves y cuándo se jugarán?

En la primera semifinal se enfrentarán, Italia y España, quienes el viernes derrotaron a Bélgica y Suiza, respectivamente, en sus partidos de cuartos de final.



La ‘Squadra Azzurra’ superó 2-1 a los belgas, con anotaciones de Nicolo Barella y Lorenzo Insigne, figura del partido. Romelo Lukaku marcó el descuento que ilusionó a los ‘Diablos Rojos’. Al final, Italia administró el resultado y consiguió su tiquete a la semifinal.



Su rival será nada más y nada menos que España, que accedió tras igualar 1-1 con Suiza en los 90’ e imponerse en la tanda de penaltis. Dani Olmo, Gerard Moreno y Mikel Oyarzabal convirtieron para el 3-1, desde los 11 pasos.



Italia llegará con una baja sensible, luego de perder a Leonardo Spinazzola, uno de los más destacados de la Eurocopa, por una lesión en el tendón de Aquiles en el duelo frente a Bélgica.



La segunda semifinal enfrentará a Inglaterra y Dinamarca, quienes consiguieron su tiquete este sábado, tras dejar en el camino a Ucrania y República Checa.



El seleccionado danés superó 1-2 al elenco checo, con anotaciones de Thomas Delaney y Kasper Dolberg, mientras que Patrik Schick apenas consiguió el descuento.



Dinamarca enfrentará a una encopetada Inglaterra, que dejó en el camino a Ucrania, a la que superó con doblete de Harry Kane y anotaciones de Harry Maguirre y Jordan Henderson.



Resultados en cuartos de final



Suiza 1-1 España (1-3, en penaltis)

Bélgica 1-2 Italia

R. Checa 1-2 Dinamarca

Ucrania 0-4 Inglaterra



Así serán las semifinales de la Eurocopa



Italia vs España

Día: Martes 6 de julio

Hora: 2:00 pm

Estadio: Wembley, en Londres

Transmisión: Directv Sports y Win Sports +



Inglaterra vs Dinamarca

Día: Miércoles 7 de julio

Hora: 2:00 pm

Estadio: Wembley, Londres

Transmisión: Directv Sports y Win Sports +